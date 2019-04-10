В парламенте потребовали расформировать действующую коалицию

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев на заседании Жогорку Кенеша заявил, что существующая коалиция большинства является незаконной, ее нужно расформировать и создать новое коалиционное соглашение без СДПК.

Депутат от фракции "Онугуу-прогресс", которая является оппозиционной фракцией в ЖК, назвал сложившуюся ситуацию нелогичной.

- Как понимать, если СДПК официально заявила о своей оппозиционности, а фракция при этом находится в составе коалиции большинства? – задается вопросом депутат.

Кроме того, он считает незаконным присоединение фракции "Республика-Ата-Журт" к коалиции большинства. Пополнение коалиционных рядов произошло еще в прошлом году.

- Нужно создать новую коалицию. Мы должны сформировать настоящее коалиционное правительство и работать до следующих выборов, - заключил Масалиев.

Лидер коалиции большинства Иса Омуркулов отметил, что де-юре и де-факто фракция СДПК раскололась на два лагеря – те, кто поддерживает экс-президента и те, кто придерживается курса Сооронбая Жээнбекова. При этом он отрицает подозрения Масалиева в незаконности коалиционного соглашения.

- Коалиция работает, мы представляем единый орган власти и должны действовать в единстве, - сказал Иса Омуркулов.

Отметим, в случае развала коалиции, действующее правительство уходит в отставку в полном составе. Новый кабинет министров формируется новым коалиционным большинством Жогорку Кенеша.