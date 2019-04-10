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Мелис Турганбаев уволил начальника 39-й колонии Таалая Момбекова

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- ВБ
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Как ранее сообщалось, специалисты Таласского областного представительства Национального центра по предупреждению пыток посетили колонию-поселение №29. В результате установлено, что условия проживания единственного находившегося здесь осужденного З.Е. оказались унижающими человеческое достоинство.

В связи с данной публикацией по указанию руководства ГСИН проведено служебное расследование, по итогам которого приказом председателя ГСИН КР Мелиса Турганбаева начальник учреждения №39 Таалай Момбеков освобождён от занимаемой должности за недобросовестное исполнение своих обязанностей. Поясним, что учреждение №29 было ликвидировано и за данный участок несло ответственность руководство учреждения №39.

В данное время на месте находится заместитель председателя ГСИН Аскат Эгембердиев, который проводит инспектирование учреждения №39 в Таласской области.


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URL: https://www.vb.kg/377749
Теги:
ГСИН, кадры, колонии, назначение, отставка, пытки, Таласская область, Мелис Турганбаев
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Комментарии
Жика
10.04.2019, 12:33

Воопше надо реворму провести не только начальник 39 колонии нуждается в увольнении.

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