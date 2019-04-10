Глава минсельхоза КР хочет открыть "зеленый коридор" с Китаем

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев сегодня 9 апреля 2019 года встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике г-жой Ду Дэвэнь.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского сотрудничества в области сельского хозяйства.

Г-жа Посол отметила, что видит большие перспективы сотрудничества в области агропромышленного сектора.

В свою очередь к Мурашев подчеркнул, что необходимо наладить транспортное сообщение между Кыргызстаном и Китайской Народной Демократической Республикой, в частности создать зеленый коридор для перевозки сельхозпродукции.

"Китайские потребители знают и ценят нашу продукцию, - подчеркнул глава министерства. - Мы подписали с китайской стороной договор, и в прошлом году наша продукция была отправлена на рынок Китая. Мы надеемся в этом году увеличить объем экспорта", - отметил министр.

Министр и посол в завершение встречи договорились детально обсудить проекты по сотрудничеству в области сельского хозяйства и пищевого перерабатывающего производств и строительство комплексной ветеринарной и фитосанитарной лаборатории.