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Глава минсельхоза КР хочет открыть "зеленый коридор" с Китаем

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- ВБ
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Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев сегодня 9 апреля 2019 года встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике г-жой Ду Дэвэнь.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского сотрудничества в области сельского хозяйства.

Г-жа Посол отметила, что видит большие перспективы сотрудничества в области агропромышленного сектора.

В свою очередь к Мурашев подчеркнул, что необходимо наладить транспортное сообщение между Кыргызстаном и Китайской Народной Демократической Республикой, в частности создать зеленый коридор для перевозки сельхозпродукции.

"Китайские потребители знают и ценят нашу продукцию, - подчеркнул глава министерства. - Мы подписали с китайской стороной договор, и в прошлом году наша продукция была отправлена на рынок Китая. Мы надеемся в этом году увеличить объем экспорта", - отметил министр.

Министр и посол в завершение встречи договорились детально обсудить проекты по сотрудничеству в области сельского хозяйства и пищевого перерабатывающего производств и строительство комплексной ветеринарной и фитосанитарной лаборатории.


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URL: https://www.vb.kg/377753
Теги:
грузоперевозки, Китай, посольство, сельское хозяйство, импорт, Кыргызстан, фитосанитарный контроль, Нурбек Мурашев
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Комментарии
товарищ
10.04.2019, 14:39

Правильно!!!  Молодцы!!!  Таи огромный рынок!

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Жалоба модератору
поддерживаю
10.04.2019, 15:10

если на западе перекрывают экспорт, то курс на восток.

0
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Жалоба модератору
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