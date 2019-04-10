Какое заявление сделает завтра президент Жээнбеков в парламенте?

Буквально одной строкой отдел информполитики аппарата президента КР сообщил, что "Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков завтра, 11 апреля, выступит на заседании Жогорку Кенеша страны".

Что, зачем, почему, ничего не сообщается. Интересно, что некоторые депутаты, к которым мы обратились за комментариями, не будем называть их имена, и вовсе только от редакции VB.KG узнали о завтрашнем высоком госте.

В некотором недоумении и в аппарате Жогорку Кенеша.

Безусловно, президент имеет право чуть ли не в любое время спускаться с 7 этажа и обращаться к депутатам. Но, конечно же, происходит это не каждый день, а только по каким-то знаковым событиям. "Или когда глава государства хочет сделать какое-то заявление", - поделились в аппарате ЖК.