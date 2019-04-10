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Дочь Миры Карыбаевой выступила с заявлением в поддержку матери

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- Елена Цой
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Айгерим Аширбекова, дочь Миры Карыбаевой, опубликовала в Facebook заявление в поддержку матери.

Мира Аскеровна, напомним, с 2010 года продвигалась по карьерной лестнице в аппарате президента, и к 2017 году занимала должность советника президента - при Атамбаеве. После избрания Сооронбая Жээнбекова была назначена заведующей отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом. А в ноябре 2018 года освобождена от занимаемой должности указом президента. Позже появилась информация о возбуждении в отношении нее уголовного дела в связи с реконструкцией исторического музея.

Официальной информации по этому поводу до сих пор нет.

Текст обращения:

"Дорогие друзья!

Я - дочь Миры Карыбаевой. И очень этим горжусь!

Прежде всего, я хотела поблагодарить всех неравнодушных людей, выражающих поддержку моей маме в социальных сетях. Я очень благодарна всем коллегам мамы, особенно ученым-историкам и друзьям нашей семьи за поддержку! Но особенно меня удивило, что абсолютное большинство поддерживающих мою маму - совершенно незнакомые нашей семье люди. Ее часто узнают на улице и обнимают, выражая свою поддержку!

Это дает надежду на то, что простые граждане судят о моей маме по ее реальным делам. Она пришла на государственную службу в 2010 году, после кровопролития, случившегося в июне 2010 года. И все, что могла, сделала для того, чтобы "отмыть" образ нашей страны от клейма "геноцида". Именно она совершила демарш на мероприятии ОБСЕ, отказавшись сидеть за одним столом с К. Батыровым. Во всех знаковых мероприятиях последних лет, таких как I, II и III Всемирные игры кочевников, 1000-летие Жусупа Баласагына, Форумы Алтайской цивилизации, Международный Иссык-Кульский форум к 90-летию Ч.Т. Айтматова, она была одним из ключевых организаторов и вдохновителей. А самыми знаковыми историческими событиями, которые был организованы под ее непосредственным руководством, были мероприятия, посвящённые 100-летию страшной страницы в истории Кыргызского Народа - трагедии Үркүн. После этих мероприятии, мама получила личную благодарность от Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Удивили меня и некоторые комментарии наших граждан, которые не зная ни деталей самого страшного уголовного дела, ни моей мамы, обвиняют ее на основании поверхностных публикаций, появившихся в СМИ.

Понимают ли эти люди, что за то, что она отвечала только за содержательную часть и искренне хотела помочь коллективу музея создать современную экспозицию, ей грозит реальный срок от 12 до 15 лет с конфискацией нашей единственной квартиры, подаренной в 2008 году ее родителями.

Понятия "презумпция невиновности" никто не отменял!

Мама очень переживает. Недавно она попала в больницу с гипертоническим кризом. Огромное спасибо всем врачам, которые помогли предотвратить самое страшное, что могло быть в моей жизни!

Мама – очень сильный человек. Наша семья – очень сильная и сплоченная. У нас у всех крепкие друзья. Мы все верим в то, что все будет справедливо. Если это понятие еще что-то значит в нашей стране!".


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URL: https://www.vb.kg/377759
Теги:
Facebook, Алмазбек Атамбаев, Мира Карыбаева, Сооронбай Жээнбеков, коррупция, музей, президент, социальные сети, уголовное дело, экс-президент
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