По инициативе Кыргызстана сторонника Бакиева Аската Тейита не пустили в РФ?

Без объяснения каких-либо причин активного сторонника Курманбека Бакиева, бывшего журналиста Аската Тейита не пустили на территорию Российской Федерации. Уведомление он получил из рук сотрудников Отряда пограничного контроля ФСБ. Об этом редакции VB.KG сообщил он сам.

По его словам, он с 2015 года проживает в России, и у него не было никаких нарушений.

- Я могу только предположить, что это связано с моей активной поддержкой Курманбека Бакиева. По крайней мере, сотрудник ФСБ признался мне в разговоре, что инициатива о моем запрете на въезд поступила от Кыргызстана, - отметил Тейит.

Активист по прибытии в Бишкек намерен обратиться в Посольство РФ в Кыргызстане.

- Перед этим я официально обращусь в ГКНБ, чтобы мне предоставили справку, что я не являсь террористом и не нахожусь в розыске. Потом уже напишу заявление в российское посольство, чтобы мне официально объяснили причину моего запрета на въезд на территорию России, - добавил он.

Стоит отметить, что за последние годы бывший журналист Аскат Тейит в соцсетях активно защищал беглого президента Курманбека Бакиева.

В ноябе 2018 года он прислал в редакцию VB.KG видео, в котором показывалось, как мигранты, по его словам, стали в очередь за книгой Бакиева.

В июне 2018 года он провел в Москве мероприятие "ооз ачуу" (разговение) от имени бывшего президента Кыргызстана, на котором собралось около 500 мигрантов.