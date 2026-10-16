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Мохамед Салах установил исторический рекорд турецкой Суперлиги

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- Самуэль Деди Ирие
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Египетский нападающий "Трабзонспора" Мохамед Салах установил рекорд турецкой Суперлиги по скорости достижения десяти результативных действий.

Как сообщает Caught Offside, 34-летнему футболисту потребовалось всего семь матчей чемпионата Турции, чтобы забить семь голов и отдать три результативные передачи.

Рекордной отметки египтянин достиг после голевого паса в матче против "Самсунспора", в котором "Трабзонспор" одержал уверенную победу со счетом 3:0. По данным издания, Салах стал первым игроком в истории турецкой Суперлиги, набравшим десять баллов по системе "гол+пас" за первые семь встреч с момента начала ведения подробной статистики компанией Opta.

Одним из ключевых моментов яркого старта форварда стал хет-трик в ворота действующего чемпиона страны - "Галатасарая".

Напомним, прошлым летом Салах покинул английский "Ливерпуль" и перешел в "Трабзонспор" на правах свободного агента. Высокая результативность египетского нападающего позволила турецкому клубу укрепить свои позиции в борьбе за чемпионский титул.


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URL: https://www.vb.kg/462315
Теги:
Турция, футбол
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