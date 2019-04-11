Погода
$ 69.75 - 69.90
€ 78.57 - 79.35

Что скажете, господин Президент?

221  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сами депутаты уверены, что действующему кабмину ничего не угрожает, а Сооронбай Жээнбеков, наконец, решил прокомментировать провокационные выпады Алмазбека Атамбаева

Вчера пресс-служба президента распространила сообщение, что Сооронбай Жээнбеков выступит 11 апреля на заседании Жогорку Кенеша. Тема выступления и причина такой срочности не уточняется. Две основные версии, озвучиваемые общественностью – либо глава государства решил "защитить" действующий состав правительства от нарастающей критики, либо, напротив, поставит вопрос о смене кабмина.

В разговоре с VB.KG политолог Марс Сариев больше склонился к тому, что и законодательную, и, как следствие, исполнительную власть ожидает форматирование.

- Я думаю, что скорее всего встанет вопрос об отставке правительства и распаде нынешней парламентской коалиции большинства. Ведь только накануне Исхак Масалиев (депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" - ред.) ясно дал понять, что фракция "Онугуу-Прогресс" видит себя в коалиции. А СДПК, лидер партии которой объявил себя оппозицией, должна выйти из альянса и одна остаться в меньшинстве. Возможно, так и будет. И как результат, произойдет смена кабмина, возглавляемого Мухаммедкалыем Абылгазиевым, - сказал Сариев.

Версия, конечно, имеет право на существование, но не стоит забывать, что согласно законодательства президент не имеет права инициировать смену правительства и распад коалиционного большинства парламента. Глава государства может лишь снимать с должности отдельных членов кабмина. К примеру, вице-премьера по силовому блоку, против которого не так давно ополчились депутаты за пограничные конфликты.

Хотя, как заявил редакции источник в Жогорку Кенеше, исполнительной власти ничего не угрожает. Действующий состав правительства доработает до конца срока, уверен собеседник.

А вот монолог Сооронбая Жээнбекова, считает он, пойдет о провокациях экс-президента Алмазбека Атамбаева. Мол, громогласные заявления предшественника уже пора прокомментировать, чтобы не допустить обострения общественно-политической ситуации в стране.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева опубликовала на своей странице в Facebook пост, ответив в нем на обвинения экс-президента Алмазбека Атамбаева в адрес Сооронбая Жээнбекова и пообещала позже рассказать о причинах ухода Фарида Ниязова с должности главы администрации президента, январской аварии на ТЭЦ Бишкека и прочем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377766
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Исхак Масалиев, Марс Сариев, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, Жениш Разаков, правительство, президент, развал коалиции, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, СДПК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  