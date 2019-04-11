Что скажете, господин Президент?

Сами депутаты уверены, что действующему кабмину ничего не угрожает, а Сооронбай Жээнбеков, наконец, решил прокомментировать провокационные выпады Алмазбека Атамбаева

Вчера пресс-служба президента распространила сообщение, что Сооронбай Жээнбеков выступит 11 апреля на заседании Жогорку Кенеша. Тема выступления и причина такой срочности не уточняется. Две основные версии, озвучиваемые общественностью – либо глава государства решил "защитить" действующий состав правительства от нарастающей критики, либо, напротив, поставит вопрос о смене кабмина.

В разговоре с VB.KG политолог Марс Сариев больше склонился к тому, что и законодательную, и, как следствие, исполнительную власть ожидает форматирование.

- Я думаю, что скорее всего встанет вопрос об отставке правительства и распаде нынешней парламентской коалиции большинства. Ведь только накануне Исхак Масалиев (депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" - ред.) ясно дал понять, что фракция "Онугуу-Прогресс" видит себя в коалиции. А СДПК, лидер партии которой объявил себя оппозицией, должна выйти из альянса и одна остаться в меньшинстве. Возможно, так и будет. И как результат, произойдет смена кабмина, возглавляемого Мухаммедкалыем Абылгазиевым, - сказал Сариев.

Версия, конечно, имеет право на существование, но не стоит забывать, что согласно законодательства президент не имеет права инициировать смену правительства и распад коалиционного большинства парламента. Глава государства может лишь снимать с должности отдельных членов кабмина. К примеру, вице-премьера по силовому блоку, против которого не так давно ополчились депутаты за пограничные конфликты.

Хотя, как заявил редакции источник в Жогорку Кенеше, исполнительной власти ничего не угрожает. Действующий состав правительства доработает до конца срока, уверен собеседник.

А вот монолог Сооронбая Жээнбекова, считает он, пойдет о провокациях экс-президента Алмазбека Атамбаева. Мол, громогласные заявления предшественника уже пора прокомментировать, чтобы не допустить обострения общественно-политической ситуации в стране.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева опубликовала на своей странице в Facebook пост, ответив в нем на обвинения экс-президента Алмазбека Атамбаева в адрес Сооронбая Жээнбекова и пообещала позже рассказать о причинах ухода Фарида Ниязова с должности главы администрации президента, январской аварии на ТЭЦ Бишкека и прочем.