Турсунбеков Чыныбай Акунович

Родился 15 октября 1960 года в селе Жан-Булак Нарынской области. Образование высшее. В 1983 году окончил с отличием филологический факультет Киргизского государственного университета.
Трудовая деятельность:
1983 г. - редактор, старший редактор редакции политической литературы издательства "Кыргызстан";
1985-1988 г.г. - учеба в аспирантуре Академии наук КР;
1988 г. - защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата филологических наук;
1989-1992 г.г. - преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана факультета кыргызской филологии и журналистики КГНУ;
1993-1994 г.г. - представитель Министерства науки и образования Кыргызстана в Турции;
1995-1997 г.г. - специалист по Кыргызстану в Турецком управлении сотрудничества и развития (ТИКА) при Министерстве иностранных дел Турции, директор филиала "Манас дастаны" при госкомитете "Манас-1000", корреспондент радио "Свобода" по Турции;
2004 г. - с отличием окончил Дипломатическую академию МИД КР;
1997-2010 г.г. - генеральный директор ЗАО "Акун", гендиректор ОАО "Бишкекский мелькомбинат", председатель совета директоров АО "Кереге", президент Союза предпринимателей КР, сопредседатель Кыргызско-турецкого делового совета ДЕИК;
2010-2015 г.г. - депутат, лидер фракции СДПК Жогорку Кенеша V созыва;
2015 г. - депутат Жогорку Кенеша КР, глава парламентской фракции СДПК, руководитель коалиции большинства;
2016 г. - избран торагой Жогорку Кенеша;
25 октября 2017 г. – подал в отставку с поста спикера ЖК.
Женат, отец троих детей.
Дополнительная информация:
кандидат филологических наук
член Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР
академик Академии Чингиза Айтматова
автор поэтических сборников "Жүрөктөгү жаңырык" (1985), "Шаарда жоголгон соз" (1991), "Жалын тоо" (2014)
создатель и переводчик иллюстрированного альбома по эпосу "Манас", изданного на трех языках
перевел на кыргызский язык роман турецкого писателя Нихата Атсыза "Смерть серого волка", двухтомник "Литература тюркского мира"