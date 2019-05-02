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Турсунбеков Чыныбай Акунович

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- Бакыт Стамов
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Родился 15 октября 1960 года в селе Жан-Булак Нарынской области. Образование высшее. В 1983 году окончил с отличием филологический факультет Киргизского государственного университета.

Трудовая деятельность:

1983 г. - редактор, старший редактор редакции политической литературы издательства "Кыргызстан";

1985-1988 г.г. - учеба в аспирантуре Академии наук КР;

1988 г. - защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата филологических наук;

1989-1992 г.г. - преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана факультета кыргызской филологии и журналистики КГНУ;

1993-1994 г.г. - представитель Министерства науки и образования Кыргызстана в Турции;

1995-1997 г.г. - специалист по Кыргызстану в Турецком управлении сотрудничества и развития (ТИКА) при Министерстве иностранных дел Турции, директор филиала "Манас дастаны" при госкомитете "Манас-1000", корреспондент радио "Свобода" по Турции;

2004 г. - с отличием окончил Дипломатическую академию МИД КР;

1997-2010 г.г. - генеральный директор ЗАО "Акун", гендиректор ОАО "Бишкекский мелькомбинат", председатель совета директоров АО "Кереге", президент Союза предпринимателей КР, сопредседатель Кыргызско-турецкого делового совета ДЕИК;

2010-2015 г.г. - депутат, лидер фракции СДПК Жогорку Кенеша V созыва;

2015 г. - депутат Жогорку Кенеша КР, глава парламентской фракции СДПК, руководитель коалиции большинства;

2016 г. - избран торагой Жогорку Кенеша;

25 октября 2017 г. – подал в отставку с поста спикера ЖК.

Женат, отец троих детей.

Дополнительная информация:

кандидат филологических наук

член Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР

академик Академии Чингиза Айтматова

автор поэтических сборников "Жүрөктөгү жаңырык" (1985), "Шаарда жоголгон соз" (1991), "Жалын тоо" (2014)

создатель и переводчик иллюстрированного альбома по эпосу "Манас", изданного на трех языках

перевел на кыргызский язык роман турецкого писателя Нихата Атсыза "Смерть серого волка", двухтомник "Литература тюркского мира"


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URL: https://www.vb.kg/377767
Теги:
парламент, Чыныбай Турсунбеков
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