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Бабанов все же передумал прилетать в Кыргызстан? А как же митинг?

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- Екатерина Улитина
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Партия " Республика" обратилась в мэрию Бишкека с просьбой разрешить проведение митинга для встречи Омурбека Бабанова. Копию документа распространили в социальных сетях.

Партия сообщает о намерении провести митинг на площади перед Домом Правительства 13 апреля. Организаторы ожидают собрать 10 тысяч человек.

В Мэрии Бишкека пока не комментируют эту информацию.

Примечательно, что в Facebook также появился скобы скрин якобы маршрутной квитанции с пометкой "произведен возврат".

Оказалось, что это не фейк. Возврат действительно произведен.

- В связи с тем, что Омурбек Бабанов обнародовал свой авиабилет, где указан код брони, воспользовавшись которым посторонние лица смогут управлять билетом, например, вернуть его авиакомпании или перенести дату, билет был перебронирован самим Бабановым в целях безопасности. Политик прибудет в Бишкек тем же рейсом, в указанное ранее время, - прокомментировал VB.KG официальный представитель Бабанова Канат Мидин уулу.

Напомним, Омурбек Бабанов сообщил через социальные сети, что намерен вернуться в Бишкек 13 апреля. Политик основал партию "Республика", являлся ее лидером, а потом лидером фракции "Республика-Ата-Журт" в Жогореу Кенеше.


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URL: https://www.vb.kg/377770
Теги:
митинг, Бишкек, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт, Жогорку Кенеш, мэрия, Омурбек Бабанов
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Комментарии
БОТ
10.04.2019, 21:21

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