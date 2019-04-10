Бабанов все же передумал прилетать в Кыргызстан? А как же митинг?

Партия " Республика" обратилась в мэрию Бишкека с просьбой разрешить проведение митинга для встречи Омурбека Бабанова. Копию документа распространили в социальных сетях.

Партия сообщает о намерении провести митинг на площади перед Домом Правительства 13 апреля. Организаторы ожидают собрать 10 тысяч человек.

В Мэрии Бишкека пока не комментируют эту информацию.

Примечательно, что в Facebook также появился скобы скрин якобы маршрутной квитанции с пометкой "произведен возврат".

Оказалось, что это не фейк. Возврат действительно произведен.

- В связи с тем, что Омурбек Бабанов обнародовал свой авиабилет, где указан код брони, воспользовавшись которым посторонние лица смогут управлять билетом, например, вернуть его авиакомпании или перенести дату, билет был перебронирован самим Бабановым в целях безопасности. Политик прибудет в Бишкек тем же рейсом, в указанное ранее время, - прокомментировал VB.KG официальный представитель Бабанова Канат Мидин уулу.

Напомним, Омурбек Бабанов сообщил через социальные сети, что намерен вернуться в Бишкек 13 апреля. Политик основал партию "Республика", являлся ее лидером, а потом лидером фракции "Республика-Ата-Журт" в Жогореу Кенеше.