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Речь Жээнбекова. О каком мафиозном клане он говорит?

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- Оксана Гут
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Только когда внутри политической партии будут неукоснительно соблюдаться демократические принципы, мы сможем говорить о парламентской демократии. Об этом сегодня, 11 апреля, в ходе выступления на заседании Жогорку Кенеша заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что сегодня в стране созрела необходимость формирования новой политической культуры.

- Уверен, что наше государство станет не государством личных обид, а истиной демократии, где проходит борьба идей по развитию, и которое будет вызывать восхищение других стран, - сказал глава государства.

Он также сообщил, что имеет место саботаж коррумпированных лиц, противодействие некоторых политических сил. Но действующая власть будет продолжать работать, несмотря ни на какие препятствие.

- Коррупционные деяния организованного мафиозного преступного клана нанесли огромный вред нашей стране. Они уже переходят к оправданиям, чтобы любыми путями прикрыть свое воровство, распространяя разные домыслы и ложь с целью ввести народ в заблуждение, - отметил Сооронбай Шарипович.

Но, подчеркнул он, никакой язык ультиматумов не будет принят!

- Допускают ошибку те, кто думает, что сумеет решить вопрос путем вывода людей на площади и оказания давления на власти. Все вопросы будут решаться в правовом русле, - утвердил президент.

И еще раз подчеркнул, что государственные ветви власти должны принимать решения не под давлением той или иной группы, а только в рамках закона.

И заключил, что не давал обещания служить узкому кругу лиц.

- Все мои действия на политическом поле за последние 25 лет не были запятнаны никакими нечистыми помыслами или делами. Никакая клевета ко мне не пристанет. Я прекрасно знаю цену мира в государстве, согласия народа. Поэтому не позволю нарушить стабильность в обществе и не допущу попыток разделить народ, - заявил Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/377775
Теги:
парламент, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков
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