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Депутат Мамашова родила сына, но в декрет не ушла

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- Бакыт Стамов
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Депутат Айсулуу Мамашова в конце прошлого месяца родила сына. Об этом редакции VB.KG сообщила ее помощник Мээрим Канатбекова.

По ее словам, мальчик родился 31 марта этого года.

- Родители его назвали Алимом. Айсулуу Турусбековна и сын чувствуют себя хорошо, - отметила.

Также помощница сообщила, когда народная избранница выйдет на работу.

- Декрет она не брала, только больничный на неопределенное время, по окончании которого уже выйдет на работу, - уточнила она.

У депутата Айсулуу Мамашевой уже есть дочь - Даяна. Супруг парламентария, по данным СМИ, Данияр, является членом правления одного из коммерческих банков страны.


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URL: https://www.vb.kg/377779
Теги:
родильный дом, Айсулуу Мамашова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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