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Когда закончат ремонт Иссык-Кульской трассы?

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- Екатерина Улитина
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В этом году строительные работы на автодороге Балыкчи-Корумду пока не начались. Об этом заявили представители компании "Лонг Хай".

На пресс-конференции они объяснили, что Министерство транспорта и дорог не открывает финансирование.

На запрос VB.KG в Минтрансе рассказали, что строительство продолжается, но когда оно будет завершено, зависит от финансирования.

- На текущий год из республиканского бюджета предусмотрены денежные средства в размере 500 млн. сомов. Планируется произвести работы по реконструкции участков с 0 по 7 и с 5 по 23 км. Полное завершение строительных работ зависит от выделения денежных средств со стороны республиканского бюджета, - сообщили в Минтрансе.

При этом в ведомстве так и не назвали сумму, которую уже выделили.

Напомним, строительство дороги Балыкчы-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду началось 5 ноября 2015 года. С самого начала работ к дороге возникало много вопросов. Оказалось, что в бюджете нет денег, чтобы завершить начатую дорогу. Тем не менее, ежегодно правительство изыскивало средства. В 2018 году объем выполненных работ составил 3 млрд. 972,5 млн.сомов. Для полного завершения реконструкции автодороги требуются еще почти столько же - 3 млрд. 143,1 млн. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/377780
Теги:
бюджет, дороги, Иссык-Кульская область, ремонт, Кыргызстан, деньги, Минтранском
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Комментарии
Анна Григорьевна
11.04.2019, 11:39

Скоро уже закончат!

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Али
11.04.2019, 11:49

Это до какогу населенногу пункту требуется еще 3 млрд. 143,1 млн.?

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Арген
11.04.2019, 12:05

Уже 4 года без китайской помощи , не можем самостоятельно сделать дорогу протяженностью всего лишь каких то 100 с лишним км , при этом даже успели смениить правительство ...!  Уят эле !  В стране все население сплошь политические эксперты , все заняты ковырянием друг друга одно место ! Уважаемые когда наконец-то то займемся реальной экономикой , поднимать страну пора , хватить искать врагов сажать в тюрьмы и т д ... Самый главный враг кыргыза это кыргыз ! Очнитесь скоро 22 век наступит , а мы никак не можем оторваться от пережиток феодализма ... 

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