Когда закончат ремонт Иссык-Кульской трассы?

В этом году строительные работы на автодороге Балыкчи-Корумду пока не начались. Об этом заявили представители компании "Лонг Хай".

На пресс-конференции они объяснили, что Министерство транспорта и дорог не открывает финансирование.

На запрос VB.KG в Минтрансе рассказали, что строительство продолжается, но когда оно будет завершено, зависит от финансирования.

- На текущий год из республиканского бюджета предусмотрены денежные средства в размере 500 млн. сомов. Планируется произвести работы по реконструкции участков с 0 по 7 и с 5 по 23 км. Полное завершение строительных работ зависит от выделения денежных средств со стороны республиканского бюджета, - сообщили в Минтрансе.

При этом в ведомстве так и не назвали сумму, которую уже выделили.

Напомним, строительство дороги Балыкчы-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду началось 5 ноября 2015 года. С самого начала работ к дороге возникало много вопросов. Оказалось, что в бюджете нет денег, чтобы завершить начатую дорогу. Тем не менее, ежегодно правительство изыскивало средства. В 2018 году объем выполненных работ составил 3 млрд. 972,5 млн.сомов. Для полного завершения реконструкции автодороги требуются еще почти столько же - 3 млрд. 143,1 млн. сомов.