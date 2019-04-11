Депутаты: Своей речью президент спас правительство Абылгазиева

Сегодня, 11 апреля, президент Сооронбай Жээнбеков выступил с речью на заседании Жогорку Кенеша. В своем выступлении он рассказал о проводимой работе в сфере внешней и внутренней политики, об экономических показателях и мерах по привлечению инвестиций, о проблемах в энергетики, горнорудной промышленности и упущении технологических достижений, рассказал об улучшении материально-технического обеспечения армии и оснащении пунктов пропусков через госграницы современным оборудованием. Коснулся он темы реформ в отечественном образовании и медицине, напомнил о нелегкой жизни детей-сирот, которых по официальным данным в стране – 1151 человек.

И, конечно, глава государства напомнил о необходимости реализации судебной реформы и бескомпромиссной борьбе с коррупцией.

В общем, как позже в разговоре с VB.KG высказались по этому поводу депутаты, Сооронбай Жээнбеков не просто выступил с обращением, а привел подробный социально-экономический анализ. Что в принципе по роду деятельности должен был сделать глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев. Но, видимо, ожидая критику в адрес отчета, президент решил поддержать действующее правительство.

- Думаю, что не нужно все возлагать на президента. Премьер должен тоже на себя взять ответственность. И то, что сегодня сказал Сооронбай Жээнбеков – должен был сказать именно премьер-министр. А именно подробно отчитаться о проделанной работе, объяснить, в каком направлении движется страна. Отчет правительства еще только планируется заслушать, а президент уже сегодня выразил надежду, что Жогорку Кенеш поддержит его, - высказался депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Руслан Казакбаев.

Схожее мнение и у лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова.

- Такая речь должна быть у премьер-министра. Для него она была бы просто блестящей. Но, к сожалению, наше правительство с такой речью не приходит. Сейчас положение правительства и его главы Абылгазиева очень шаткое, и этим выступлением президент в очередной раз своим авторитетом их вытащил, спас. Но мы, как оппозиционная партия, все равно будем давать свою критическую оценку, - сказал атамекеновец.

Депутат от "Онугуу-Прогресса" Исхак Масалиев отметили, что президент, конечно, имеет право выступить перед парламентом согласно Конституции, но давать указания не может.

- Я могу сказать, что многие вопросы, которые затронул президент, не относятся к его компетенции. По Конституции нет у главы государства права давать поручения, к примеру, по экономическим вопросам. Другое дело - он может выразить свое мнение как президента. Если так, то нормальное, хорошее мнение мы услышали, - резюмировал нардеп.