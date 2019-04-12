Шыкмаматов: Политический шантаж – это про Атамбаева

Все, наверное, поняли, кого президент имел в виду, говоря о давлении на власти путем организации митингов. И это не мы. Так лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал VB.KG выступление президента перед Жогорку Кенешем. Отметим, партия намерена провести митинг 23 апреля в поддержку осужденного Омурбека Текебаева с участием более 6 тысяч человек.

- Мы говорим, что у нас мирный митинг. Мы дали мэрии уведомление и реализуем свои конституционные права. Никакого политического шантажа. Конечно, здесь тонкая грань, многие могут перепутать, но наши намерения – это мирный митинг. А Атамбаев открыто говорит, что он возьмет дубинку и пойдет в первых рядах разбираться с властью. Вот у него как раз-таки не мирный митинг. Поэтому президент имел в виду Атамбаева, когда говорил, что мафиозные структуры хотят уйти от ответственности, - сделал вывод Шыкмаматов.

Еще один митинг запланирован на 13 апреля. Он планировался на старой площади Бишкека в честь прилета в страну лидера партии "Республика" Омурбека Бабанова, на которого возбуждены уголовные дела. Организаторы заявляют, что участие в нем подтвердили уже порядка 10 тысяч сторонников. Но, как вчера вечером стало известно, районная администрация отклонила просьбу. В мэрии VB.KG пояснили, что на этот день и время была еще в конце марта подана заявка от Минздрава - будет мероприятие с участием премьера. Но сторонники Бабанова могут провести митинг в парке Горького.

- В последнее время заявлений о проведении митингов, угроз и призывов было действительно много. Но мы – сторонники Омурбека Бабанова – ничего подобного (политического шантажа – ред.) не делали. Омурбек Токтогулович объявил о своем приезде, и многие сторонники со всей страны ранее выразили желание провести встречу. Так как в аэропорту "Манас" все они не поместятся, мы решили провести мирный митинг. Все в рамках закона "О мирных митингах". Мы хотим говорить по поводу развития Кыргызстана, единства, справедливости. Этот митинг абсолютно не является давлением на власть. Нет никаких ультиматумов. Мы всегда говорили, что уголовное дело в отношении Бабанова – это политические дела, и об этом знают все, - пояснил VB.KG депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Руслан Казакбаев.

Напомним, накануне в Жогорку Кенеше президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что "никакой язык ультиматумов не будет принят. Допускают ошибку те, кто думает, что сумеет решить вопрос путем вывода людей на площадь и оказания давления на власти".