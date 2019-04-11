Погода
$ 69.83 - 69.92
€ 78.80 - 79.25

От 14-летней девочки, родившей от отца, отказались родственники

3430  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

14-летняя девочка, забеременевшая от родного отца в результате изнасилования, родила недоношенного мальчика. Он останется в роддоме. Об этом редакции VB.KG сообщила юрист кризисного центра "Ак Журок", в котором эти два месяца находилась потерпевшая, Марина Гайналова.

- Девочка новорожденного отдала, она же сама еще ребенок. Мальчик родился на 8-ом месяце в Ошском областном роддоме. Врачи не берутся что-то прогнозировать – кровь-то одна. Могут быть тяжелые последствия, - сказала Гайналова.

После больницы подросток 2-3 месяца будет проходить реабилитацию в кризисном центре. Как сложится дальнейшая ее судьба – пока неизвестно. Девочка оказалась никому не нужна.

- Она пробудет у нас, пока в себя придет, потом местная администрация должна решать, куда ее определить, дать ей возможность получить образование. Родственники не хотят ее забирать к себе. Да и от местных властей помощи нет. Несовершеннолетней нужна поддержка, чтобы она не пошла не по тому пути, - с сожалением говорит юрист кризисного центра.

У подростка есть еще двое младших братьев – они находятся в интернате, и двое старших – они работают, но опекать несовершеннолетнюю сестру не в состоянии. Мать девочки, как ранее писала редакция, погибла в аварии несколько лет назад. Отец… насильник.

Напомним, в начале февраля сотрудники ИДН в ходе дворового обхода выявили беременную семиклассницу. Подросток была уже на шестом месяце. Выяснилось, что ребенка она носит от собственного отца. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 "Изнасилование" УК КР. В ходе следствия экспертиза показала, что подозреваемый вменяемый, то есть отдавал отчет своим действиям. Он сам признался, что насиловал дочь трижды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377792
Теги:
изнасилование, несовершеннолетние, Ошская область, правительство, родильный дом, семейное насилие, социальная защита, уголовная ответственность, Кыргызстан, беременность, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  