От 14-летней девочки, родившей от отца, отказались родственники

14-летняя девочка, забеременевшая от родного отца в результате изнасилования, родила недоношенного мальчика. Он останется в роддоме. Об этом редакции VB.KG сообщила юрист кризисного центра "Ак Журок", в котором эти два месяца находилась потерпевшая, Марина Гайналова.

- Девочка новорожденного отдала, она же сама еще ребенок. Мальчик родился на 8-ом месяце в Ошском областном роддоме. Врачи не берутся что-то прогнозировать – кровь-то одна. Могут быть тяжелые последствия, - сказала Гайналова.

После больницы подросток 2-3 месяца будет проходить реабилитацию в кризисном центре. Как сложится дальнейшая ее судьба – пока неизвестно. Девочка оказалась никому не нужна.

- Она пробудет у нас, пока в себя придет, потом местная администрация должна решать, куда ее определить, дать ей возможность получить образование. Родственники не хотят ее забирать к себе. Да и от местных властей помощи нет. Несовершеннолетней нужна поддержка, чтобы она не пошла не по тому пути, - с сожалением говорит юрист кризисного центра.

У подростка есть еще двое младших братьев – они находятся в интернате, и двое старших – они работают, но опекать несовершеннолетнюю сестру не в состоянии. Мать девочки, как ранее писала редакция, погибла в аварии несколько лет назад. Отец… насильник.

Напомним, в начале февраля сотрудники ИДН в ходе дворового обхода выявили беременную семиклассницу. Подросток была уже на шестом месяце. Выяснилось, что ребенка она носит от собственного отца. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 "Изнасилование" УК КР. В ходе следствия экспертиза показала, что подозреваемый вменяемый, то есть отдавал отчет своим действиям. Он сам признался, что насиловал дочь трижды.