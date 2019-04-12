Погода
$ 69.79 - 69.90
€ 78.64 - 79.31

Экс-депутат: Мырзакматов предупреждал Розу Отунбаеву об июньских событиях

281  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-депутат горкенеша Оша Шайлообек Атазов убежден, что в июньских событиях 2010 года в Оше, когда произошел межнациональный конфликт, виновата и глава Временного правительства Роза Отунбаева. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, незадолго до столкновений мэр Оша Мелис Мырзакматов предупреждал ее об этом и даже предлагал ввести чрезвычайное положение.

- В 2010 году я был депутатом Ошского горкенеша и часто был рядом с Мелисом Мырзакматовым. Так вот, до июньских событий в Джалал-Абаде начались небольшие столкновения. Были опасении, что такое может повториться и в Оше, тем более, что все к этому и шло, на совещание собралось местное руководство. И на этом собрании Мелис Мырзакматов при нас напрямую позвонил главе Временного правительства Розе Отунбаевой. Трубку взял ее помощник и сказав, что она на совещании. Тогда Мырзакматов разозлился и крикнул: "какое совещание, когда Ош сейчас как пороховая бочка. Быстро дайте ей трубку". Через некоторое время она ему перезвонила. Я слышал, как он дословно говорил: "Роза Исаковна, в Джалал-Абаде был конфликт, три человека погибли. В настоящий момент ситуация в Оше также напряженная. Здесь сепаратисты Инамжан Абдрасулов и Кадыржан Батыров уже нагнетают обстановку и собрали около 3 тысячи людей возле ГУВД Оша. Прикажите, чтобы губернатором поставили Камчыбека Ташиева и ввели чрезвычайное положение в Оше. Также отдайте приказ об аресте Абдрасулова и Батырова". Что ответила Роза Отунбаева я не слышал. Единственное расслышал ее фразу: "Мелис, права и нацменьшинств надо защищать", - сказал он.

Глава и члены Временного правительства, продолжил Атазов, не придали значение серьезности ситуации. Все они в этот момент занимались принятием новой Конституции.

- Через какое-то время в Оше начался межнациональный конфликт. 3 дня в южной столице лилась кровь. Таким образом глава Временного правительства Роза Отунбаева стала виновницей июньских событий, так как не прислушалась к словам Мырзакматова. В результате всех этих событий, более 300 людей погибло, около 1000 человек получили ранение. Даже с моего спортзала погибло два парня, - добавил он.

Редакция VB.KG направила запрос, но пока не получила комментарий Розы Исаковны или ее представителей на это заявление.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377795
Теги:
временное правительство, июньские события, Ош, Кыргызстан, межнациональная вражда, Кадыржан Батыров, Мелис Мырзакматов, Роза Отунбаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  