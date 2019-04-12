Экс-депутат: Мырзакматов предупреждал Розу Отунбаеву об июньских событиях

Экс-депутат горкенеша Оша Шайлообек Атазов убежден, что в июньских событиях 2010 года в Оше, когда произошел межнациональный конфликт, виновата и глава Временного правительства Роза Отунбаева. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, незадолго до столкновений мэр Оша Мелис Мырзакматов предупреждал ее об этом и даже предлагал ввести чрезвычайное положение.

- В 2010 году я был депутатом Ошского горкенеша и часто был рядом с Мелисом Мырзакматовым. Так вот, до июньских событий в Джалал-Абаде начались небольшие столкновения. Были опасении, что такое может повториться и в Оше, тем более, что все к этому и шло, на совещание собралось местное руководство. И на этом собрании Мелис Мырзакматов при нас напрямую позвонил главе Временного правительства Розе Отунбаевой. Трубку взял ее помощник и сказав, что она на совещании. Тогда Мырзакматов разозлился и крикнул: "какое совещание, когда Ош сейчас как пороховая бочка. Быстро дайте ей трубку". Через некоторое время она ему перезвонила. Я слышал, как он дословно говорил: "Роза Исаковна, в Джалал-Абаде был конфликт, три человека погибли. В настоящий момент ситуация в Оше также напряженная. Здесь сепаратисты Инамжан Абдрасулов и Кадыржан Батыров уже нагнетают обстановку и собрали около 3 тысячи людей возле ГУВД Оша. Прикажите, чтобы губернатором поставили Камчыбека Ташиева и ввели чрезвычайное положение в Оше. Также отдайте приказ об аресте Абдрасулова и Батырова". Что ответила Роза Отунбаева я не слышал. Единственное расслышал ее фразу: "Мелис, права и нацменьшинств надо защищать", - сказал он.

Глава и члены Временного правительства, продолжил Атазов, не придали значение серьезности ситуации. Все они в этот момент занимались принятием новой Конституции.

- Через какое-то время в Оше начался межнациональный конфликт. 3 дня в южной столице лилась кровь. Таким образом глава Временного правительства Роза Отунбаева стала виновницей июньских событий, так как не прислушалась к словам Мырзакматова. В результате всех этих событий, более 300 людей погибло, около 1000 человек получили ранение. Даже с моего спортзала погибло два парня, - добавил он.

Редакция VB.KG направила запрос, но пока не получила комментарий Розы Исаковны или ее представителей на это заявление.