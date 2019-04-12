Погода
$ 69.84 - 69.93
€ 78.82 - 79.40

Помогите опознать жертву ДТП! - Осторожно, ФОТО 18+

2278  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

17 февраля 2019 года примерно в 07:30 часов утра, водитель автомашины марки "Мерседес-Бенц", двигаясь по улице Кулиева г.Бишкек в северном направлении, совершил наезд на неустановленного пешехода азиатской внешности, примерный возраст 25-30 лет.

В результате ДТП пешеход от полученных травм несовместимых с жизнью, скончался на месте.

Уважаемые граждане!

Просим Вас оказать помощь в установлении личности, опознать погибшего и сообщить в Следственную службу ГУВД г. Бишкек по телефонам: 0551 24-27-24, 0701 801-812 или в службу "102". (Осторожно фото)


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377799
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Мда
12.04.2019, 10:49

Ну и где же ваша хваленая биометрия? Говорили же что чуть ли не все граждане сдали отпечатки пальцев. Почему же тогда по отпечаткам не можете установить личность?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  