Помогите опознать жертву ДТП! - Осторожно, ФОТО 18+

17 февраля 2019 года примерно в 07:30 часов утра, водитель автомашины марки "Мерседес-Бенц", двигаясь по улице Кулиева г.Бишкек в северном направлении, совершил наезд на неустановленного пешехода азиатской внешности, примерный возраст 25-30 лет.

В результате ДТП пешеход от полученных травм несовместимых с жизнью, скончался на месте.

Уважаемые граждане!

Просим Вас оказать помощь в установлении личности, опознать погибшего и сообщить в Следственную службу ГУВД г. Бишкек по телефонам: 0551 24-27-24, 0701 801-812 или в службу "102". (Осторожно фото)