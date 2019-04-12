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Смерть на дороге. Младенец пролежал под машиной два часа

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- Екатерина Улитина
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В ночь с 7 на 8 апреля близ города Токмок в Чуйской области произошло ДТП, в котором пострадала целая семья из шести человек. Подробности трагедии VB.KG рассказали родственники семьи.

Родители и четверо детей, младшему из которых нет и 9 месяцев, выехали около 11 вечера из Балыкчи, где гостили у родственников. На мосту Дунларова глава семейства по неизвестной причине потерял управление и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте, а за остальными больными приехала "Скорая". Почему-то очевидцы аварии вызвали частную службу, а не государственную.

- В салоне автомобиля находились три мои племянницы. Им 5,4 и 2 года, а также восьмимесячный племянник. Во время столкновения малыш вылетел через окно и упал на землю. Оказывается, он лежал под машиной, и его не заметили врачи, которые приехали на место трагедии. Так как все в машине были без сознания, никто не сказал, что нужно искать мальчика. Потом старшая девочка рассказала, что с ними был еще маленький братик. Его забрали с места ДТП только через два часа. Он чудом остался жив, - рассказал Арстан, брат погибшего.

У малыша диагностированы тяжелые травмы: перелом 9 рёбер, гемангиома в головном мозге, ушибы. Несколько дней он боролся за жизнь в реанимационном отделении 3-ей детской больницы в Бишкеке. Только сегодня его состояние стабилизировалось, но о полном выздоровлении пока говорить очень рано. За ним по-прежнему тщательно наблюдают медики.

Остальные трое детей тоже лежат в 3-ей детской больнице. Их жизни ничего не угрожает, но им предстоит длительное восстановление. Сестры получили удар по ногам. У всех поломаны ноги и сотрясение мозга. Они уже перенесли по одной операции. Решается вопрос о необходимости повторного хирургического вмешательства. Пока врачи уверено говорят об операции для одной из сестер.

- Очень беспокоимся о жене брата. У нее разрыв внутренних органов, сегодня ее перевели из реанимации в обычную палату. Она говорит, что уже лучше себя чувствует, но перевозить ее в Бишкек пока опасно. Она не знает ни о смерти мужа, ни о тяжелом состоянии сына. Мы боимся ей говорить, - рассказал Арстан.

Бабушка и дядя детей поблагодарили граждан за готовность помочь, но отказываются от финансовой помощи неравнодушных людей и объявления сбора средств. Пока они пытаются своими силами справится с навалившимися на них бедами. Однако, впереди еще долгие месяцы лечения и восстановления, которые могут потребовать серьезных финансовых средств. Редакция VB.KG будет следить за судьбой этой семьи.

В УОБДД Чуйской области VB.KG подтвердили факт ДТП. Авария произошла 8 апреля в 4 часа утра на 67 км автотрассы Бишкек-Нарын-Торугарт. Мужчина 1989 года рождения, двигаясь с запада на восток на автомобиле Toyota Avensis, потерял управление, машина перевернулась. Водитель погиб на месте, еще пять человек пострадали.


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URL: https://www.vb.kg/377807
Теги:
дети, ДТП, Токмак, травмы, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, больница
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