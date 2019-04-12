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Бекназаров о "политических проститутках" и сотрудничестве с Бабановым

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- Бакыт Стамов
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Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров заявил, что готов сотрудничать с экс-депутатом Омурбеком Бабановым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, если они поддержат резолюцию Курултая. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции "Второй народный курултай 27 апреля: с чем не справилось правительство (оценка за полугодие) и почему без конституционной реформы не обойтись".

По его словам, с этими политиками у него хорошие отношения.

- Мы готовы с ним и Атамбаевым работать вместе и принять их на нашем курултае, если они поддержат нашу Резолюцию. По другим политическим вопросам у нас разногласия, - отметил он.

При этом Бекназаров заявил, что "политических проституток, которые едут в Кыргызстан и за свои деньги покупают людей, чтобы их встретили на улицах, мы не признаем".

Отметим, по данным участников сегодняшней пресс-конференции, второй курултай пройдет 27 апреля текущего года, на котором будет предложено провести в Кыргызстане референдум по конституционной реформе. В частности, предлагается обязать президента отчитываться на курултае и изменить систему выборов в Жогорку Кенеш.

Напомним, первый курултай прошел 24 ноября 2018 года в Бишкеке, по завершении которого участники мероприятия приняли резолюцию о необходимости проведения конституционной реформы.


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URL: https://www.vb.kg/377809
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Конституция, курултай, Кыргызстан, пресс-конференция
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Комментарии
Бакыт
12.04.2019, 14:10

Старый волчара ты Бекназаров, ты чем отличаешься  от политической проститутки?. Все мы ведь знаем, ты тоже ой как выбираешь стороны. Что ты сделал для страны ради его жителей? Ты  Бабанов и АША должны сидеть в тюрьме. Мы не забыли как ты сидел на кресле ГЕН Прокурора и продавал места.

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Горожанин
12.04.2019, 14:14

Все эти АША, ТОЧ, БОТ, РИО,Ташиев КК, бульдозер, привыкли все свои делишки решать митингами, толпой и ставить ультиматумы. Как доберутся до казны то сразу "страшно далеки" становятся от народа и начинают проекты свои же проталкивать, окупить потраченное. Народ все знает и понимает эти постановки, технологии, как делаются обращения жителей регионов страны. Но вот нищета, желание что то заработать сегодня толкает их принимать участие и это не их вина, а полностью властей доведших до токого состояния.  Мы даже не знаем как повел бы себя БОТ на месте Президента КР, если бы АША выбрал его. И наверное ДСШ все таки идет более правильным путем, медленно, не без нареканий на родню и Правительство КР, но это и понятно, только одно успокаивает что он не был ранее устроителем митингов и шествий а наоборот был в числе тех кто устранял последствия и видел в реалии те трагедии и бедствия которые приносят революции и безответственность вышеназванных политиков

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Кент
12.04.2019, 14:37

Все думают лишь о своем обогащении. Про народ, никто не хочет думать.

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Жек
12.04.2019, 15:32

Все же знают что предателя лучше Бабанова ещё по искать надо. Нельзя ему доверять даже 100 сомов он их потеряет

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