Бекназаров о "политических проститутках" и сотрудничестве с Бабановым

Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров заявил, что готов сотрудничать с экс-депутатом Омурбеком Бабановым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, если они поддержат резолюцию Курултая. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции "Второй народный курултай 27 апреля: с чем не справилось правительство (оценка за полугодие) и почему без конституционной реформы не обойтись".

По его словам, с этими политиками у него хорошие отношения.

- Мы готовы с ним и Атамбаевым работать вместе и принять их на нашем курултае, если они поддержат нашу Резолюцию. По другим политическим вопросам у нас разногласия, - отметил он.

При этом Бекназаров заявил, что "политических проституток, которые едут в Кыргызстан и за свои деньги покупают людей, чтобы их встретили на улицах, мы не признаем".

Отметим, по данным участников сегодняшней пресс-конференции, второй курултай пройдет 27 апреля текущего года, на котором будет предложено провести в Кыргызстане референдум по конституционной реформе. В частности, предлагается обязать президента отчитываться на курултае и изменить систему выборов в Жогорку Кенеш.

Напомним, первый курултай прошел 24 ноября 2018 года в Бишкеке, по завершении которого участники мероприятия приняли резолюцию о необходимости проведения конституционной реформы.