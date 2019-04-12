Похитителям Данила грозит до 7,5 лет тюрьмы

Двое подозреваемых в похищении 12-летнего Данила Браилкина до решения суда о мере пресечения заключены в ИВС ОВД Ысык-Атинского района. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В настоящее время ведется досудебное производство. В том числе выясняется, действительно ли один из похитителей ранее привлекался к уголовной ответственности.

Происшествие, напомним, зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступлений, предусмотренных статье 170 "Похищение человека" УК КР.

Эта статья гласит:

п.1. Похищение лица помимо его воли, сопровождаемое перемещением с места его постоянного или временного пребывания с последующим удержанием в месте, отличном от его местопребывания, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 244 настоящего Кодекса ("Захват заложников"), совершенное путем захвата, обмана или с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозы применения такого насилия, - …

п.2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;

2) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

4) с целью получения выкупа либо иной личной заинтересованности;

- наказывается лишением свободы III категории (для физических лиц - от пяти лет до семи лет шести месяцев).

Напомним, утром примерно в 8.40 часов 11 апреля в Канте по дороге в школу был похищен неизвестными на белом "Хонда Фит" Данил Браилкин 2007 г.р.

Спустя почти восемь часов, в 21.30 подросток был найден живым и здоровым сотрудниками органов внутренних дел Чуйской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

В частности, сотрудники СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ысык-Атинского района, подробно изучив видеокамеры наружного наблюдения, установили личность одного из подозреваемых. Он в ходе слаженной работы оперативников был задержан и доставлен в следственные службу. Где на допросе дал признательные показания и сообщил, что его соучастник удерживает похищенного ребенка в подвале одного из гаражей, расположенных в районе Панорамы близ Бишкека.

С помощью сотрудников СОБР ГУВД Чуйской области был задержан второй подозреваемый, а малолетний мальчик спасен. Подросток был в шоке, но в целом невредим. Доставив его в здание Ысык-Атинского ОВД в Канте, передали родителям.

Задержанные - 26-летний Ш.Э. и 32-летний Р.В., оба местные жители Ысык-Атинского района. Они признались, что совершили преступление с целью получения выкупа с родителей взамен на возвращения малолетнего ребенка. И пошли на такой шаг из-за долгов.