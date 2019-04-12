Идите в парк! Встретить Бабанова под окнами правительства не получится

Первомайский районный суд Бишкека запретил митинг партии "Республика". Об этом VB.KG сообщили в партии.

Суд объяснил свое решение тем, что в этот же день у Дома правительства состоится другое мероприятие – День здоровья с участием премьер-министра Мухаммедкалыя Абулгазиева.

- В партии пока не принято решение о дальнейших действиях. Мы намерены обжаловать запрет. В любом случае мероприятие состоится, - сообщили в партии.

Отметим, городские власти не запрещают митинг, а предлагают провести его в другом месте.

В мэрии Таласа, где также планируются мероприятия по поводу приезда в страну Бабанова, также предложили выбрать другое место.

Напомним, партия "Республика" обратилась в мэрию с просьбой разрешить проведение митинга 13 апреля у здания правительства. Мероприятие готовилось для встречи политика Омурбека Бабанова, который в этот день пообещал вернуться в Кыргызстан. Организаторы сообщали, что соберется 10 тысяч человек.