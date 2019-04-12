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Идите в парк! Встретить Бабанова под окнами правительства не получится

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- Екатерина Улитина
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Первомайский районный суд Бишкека запретил митинг партии "Республика". Об этом VB.KG сообщили в партии.

Суд объяснил свое решение тем, что в этот же день у Дома правительства состоится другое мероприятие – День здоровья с участием премьер-министра Мухаммедкалыя Абулгазиева.

- В партии пока не принято решение о дальнейших действиях. Мы намерены обжаловать запрет. В любом случае мероприятие состоится, - сообщили в партии.

Отметим, городские власти не запрещают митинг, а предлагают провести его в другом месте.

В мэрии Таласа, где также планируются мероприятия по поводу приезда в страну Бабанова, также предложили выбрать другое место.

Напомним, партия "Республика" обратилась в мэрию с просьбой разрешить проведение митинга 13 апреля у здания правительства. Мероприятие готовилось для встречи политика Омурбека Бабанова, который в этот день пообещал вернуться в Кыргызстан. Организаторы сообщали, что соберется 10 тысяч человек.


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URL: https://www.vb.kg/377812
Теги:
митинг, суд, Таласская область, Бишкек, Кыргызстан, Омурбек Бабанов, Республика
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Комментарии
Тунгуч
12.04.2019, 15:37

Мне он импонирует как будущий руководитель...но это черес чур собирать народ...бог сказал надо быть скромным...и терпеливым зачем такую массу собирать ..показать силу...не вижу смысла...надо было тупо приехать выйти из зала прилёта и ехать на площадь...а если забрали бы то то судьба...у нас любят заключённых..и не вино обиженных...его дело не стоит выведенного яйца...так что надо было просто приехать.

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аман
12.04.2019, 15:40

Митинг  медиков до часу, а Бабановские планировали с двух. Поэтому запрет не логичен. 

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Бакыт
12.04.2019, 15:51

Место КЛОУНА в парке, соберутся все бездельники. Хотя он трус и врядли приедет.

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