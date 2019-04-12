Сохранение памяти о Пржевальском - особая миссия для Кыргызстана!

12–13 апреля 2019 г. Кыргызско-Российский Славянский университет проводит Международную научно-практическую конференцию "Н. М. Пржевальский – великий евразиец", посвящённую 180-летию со дня рождения великого учёного и путешественника. Ее цель – сохранение исторической памяти о научном и человеческом подвиге великого русского путешественника.

С именем Николая Пржевальского связаны выдающиеся научные открытия в Центральной Азии. Он был первым учёным-евразийцем, который прошёл труднодоступными дорогами гор и пустынь Центральной Азии. Бесценен вклад Н. М. Пржевальского в мировую сокровищницу знаний о географии, этнографии, истории, зоологии Центральной Азии, сообщается в релизе вузовского пресс-центра.

Труды учёного переведены на все европейские языки. За выдающийся вклад в развитие географии, геодезии, зоологии, ботаники, геологии Н. М. Пржевальский ещё при жизни был удостоен высших наград Русского Географического общества и Лондонского королевского географического общества, избран почётным доктором Московского и Санкт-Петербургского университетов. Петербургская академия наук, выражая учёному особую признательность, наградила его в 1886 году именной золотой медалью с надписью "Первому исследователю природы Центральной Азии".

Научный подвиг Н. М. Пржевальского имеет ещё и огромное воспитательное значение, о чём замечательно сказал А. П. Чехов: "…Один Пржевальский стоит десятка учебных заведений и сотни хороших книг. Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их упорное, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие…, их фанатическая вера в науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу…".

Для Кыргызстана сохранение памяти о Н. М. Пржевальском – особая миссия, так как именно здесь, в сердце Тянь-Шаня на берегу озера Иссык-Куль, он, согласно его завещанию, нашёл свой последний приют, обозначив тем самым направления новых исследований Центральной Азии.

В ходе конференции будет презентована документально-биографическая монография "Евразийские хроники Н.М. Пржевальского", авторами которой являются сотрудники КРСУ – кандидат исторических наук Леонид Сумароков и доктор исторических наук Ольга Сумарокова.

Издание основано на документальных материалах, многие из которых публикуются впервые. Монография входит в книжную серию "Евразийцы-созидатели", первой в которой стала документально-биографическая монография авторов "Чингиз Айтматов – Человек-Вселенная".

В Международной научно-практической конференции примут ученые, представители Русского географического общества и Российского военно-исторического общества, сотрудники мемориальных музеев Н. М. Пржевальского (Россия и Кыргызстан), преподаватели высших учебных заведений, общественные деятели, аспиранты, студенты. Свое согласие принять участие в конференции дал потомок великого путешественника – его правнучатый племянник и полный тезка Н. М. Пржевальский.

Статьи участников конференции будут опубликованы в спецвыпуске научного журнала "Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета". Место проведения – Кыргызско-Российский Славянский университет, ул. Киевская, 44, ауд. 212.