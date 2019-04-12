В Баткене выписали всех детей, которые попали в больницу после прививки от столбняка и дифтерии. Об этом на заседании коалиции большинства в Жогорку Кенеше заявил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

- У детей была реакция на прививку. Некоторых госпитализировали для наблюдения. Сейчас всех детей уже выписали. На месте работает комиссия, которая разбирается в подробностях произошедшего, - сказал министр.

Напомним, 9 апреля в Баткене 12 учеников 5 класса школы №3 в Баткене обратились за медицинской помощью после вакцинации в школе. Школьники почувствовали головокружение, тошноту и слабость, двое потеряли сознание. Двоих детей госпитализировали в реанимационное отделение, еще пятеро провели ночь под наблюдением врачей в детском отделении больницы. В Минздраве объяснили, что реакцию на прививку могли спровоцировать психологические переживания учеников.