Илим Карыпбеков назвал зарплату главы КТРК смешной

Экс-гендиректор КТРК Илим Карыпбеков озвучил размер своей заработной платы, которую он получал на должности руководителя телерадиовещательной компании. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Апрель".

По его словам, размер его зарплаты составлял 28 тысяч сомов.

- Это же смешно. Я всегда говорил, что нельзя сажать человека на эту должность (гендиректор КТРК, - прим. ред.) только на зарплату. Это же издевательство, вся это нагрузка, плюс быть всегда в эпицентре политических событий, а как он должен кормить семью, одевать, обувать и давать образование детям? Если у него нет побочного бизнеса, то он, естественно, будет воровать, - сказал он.

Сам бывший глава КТРК, как выяснилось, этот самый побочный бизнес имеет.

- У меня есть юридическая компания. В основном мои адвокаты обслуживают международные организации. Кроме этого я занимаюсь предпринимательством. В городе кофейными автоматами занимаются три компании, самая первая из которых принадлежит мне. Также у меня есть доля в компьютерных клубах, - перечислил Карыпбеков свои источники заработка.

Он дал понять журналистам, что ему в любом случае не дали бы повторно занять должность гендиректора КТРК. В качестве примера Карыпбеков привел ситуацию с задержкой зарплаты сотрудникам канала.

- Да, опоздание выплат шло с ноября месяца, но это не было связано со мной. Финансирование по заработным платам на 100 процентов идет от государства. Я же не могу задерживать деньги, которые идут от Минфина. Мне это зачем делать, да еще и напоследок. Понятно, что это делалось той частью, которая не хотела, чтобы я вновь занял должность главы КТРК, - отметил он.

Напомним, Илим Карыпбеков был избран гендиректором телеканала КТРК 4 года назад, а марте 2019 года срок его полномочий истекает. Ранее он подал документы, чтобы баллотироваться на второй срок, но позже отозвал свою кандидатуру.