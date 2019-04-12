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Илим Карыпбеков назвал зарплату главы КТРК смешной

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- Бакыт Стамов
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Экс-гендиректор КТРК Илим Карыпбеков озвучил размер своей заработной платы, которую он получал на должности руководителя телерадиовещательной компании. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Апрель".

По его словам, размер его зарплаты составлял 28 тысяч сомов.

- Это же смешно. Я всегда говорил, что нельзя сажать человека на эту должность (гендиректор КТРК, - прим. ред.) только на зарплату. Это же издевательство, вся это нагрузка, плюс быть всегда в эпицентре политических событий, а как он должен кормить семью, одевать, обувать и давать образование детям? Если у него нет побочного бизнеса, то он, естественно, будет воровать, - сказал он.

Сам бывший глава КТРК, как выяснилось, этот самый побочный бизнес имеет.

- У меня есть юридическая компания. В основном мои адвокаты обслуживают международные организации. Кроме этого я занимаюсь предпринимательством. В городе кофейными автоматами занимаются три компании, самая первая из которых принадлежит мне. Также у меня есть доля в компьютерных клубах, - перечислил Карыпбеков свои источники заработка.

Он дал понять журналистам, что ему в любом случае не дали бы повторно занять должность гендиректора КТРК. В качестве примера Карыпбеков привел ситуацию с задержкой зарплаты сотрудникам канала.

- Да, опоздание выплат шло с ноября месяца, но это не было связано со мной. Финансирование по заработным платам на 100 процентов идет от государства. Я же не могу задерживать деньги, которые идут от Минфина. Мне это зачем делать, да еще и напоследок. Понятно, что это делалось той частью, которая не хотела, чтобы я вновь занял должность главы КТРК, - отметил он.

Напомним, Илим Карыпбеков был избран гендиректором телеканала КТРК 4 года назад, а марте 2019 года срок его полномочий истекает. Ранее он подал документы, чтобы баллотироваться на второй срок, но позже отозвал свою кандидатуру.


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URL: https://www.vb.kg/377817
Теги:
бизнес, зарплата, коррупция, Кыргызстан, Илим Карыпбеков, КТРК
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Комментарии
Мика Мамаев
12.04.2019, 17:00
Карма: +209
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 311
Минусов: 102
Комментариев: 304

)),,,ну и надо оно Вам тогда,,,,вцепились как питьбуль в грелку за эту должность,,,,,,,,просто понравилось наверн быть в центре внимания,вам звонили видные люди,просили,и ваше эго жило этим,кормили свое эго )))),,,спуститесь,,,

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Илим
12.04.2019, 17:02

Илим ты просто кот. Знаешь да есть такое просто кот вот и все. Твои движения тоже незнаю как назвать? А ты знаешь что многие госслужащие и военнослужащие получают в два раза меньше чем ты получал и нагрузки у них не меньше чем у главы ктрк. Конечно ты сидел и по заказу атамбаева очернял всех его конкурентов до решения суда, анан нагрузка коп болот да. А чо ты там сидел если зарплата такая смешная. Только не говори что ты хотел служить народу. Ты служил одному человеку а теперь ты про него распростроняешь видео. Ну Илим жди. Правосудие и до тебя дойдет, столько дел натварил в ктрк. По тебе тьюрма плачет. А ты знаешь что тебя вес ктрк сдал. Собираются мтериалы.

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