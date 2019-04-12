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Школьники из Кыргызстана заняли первое место на конкурсе балета в Турции

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- ВБ
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Учащиеся общеобразовательной школы с хореографическим уклоном г.Бишкек заняли первое место в своей группе на Фестивале-конкурсе в г.Анталья, Турция. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За призовые места боролись 283 участника из Турции, Украины, России и Кыргызстана от 8 до 17 лет.

Впервые участвовавшие участники из Кыргызстана показали номер "Кочевники".

По словам директора школы Айнагуль Тулеубековой, в школе обучают дети с 1 по 4 классы.

"Обучение проводится в рамках базисного учебного плана, утвержденного Министерством образования. Вместо физкультуры введены уроки профессиональной балетной гимнастики. Школа создана в 2015 году на базе подготовительного отделения Бишкекского хореографического училища", - рассказала она.


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URL: https://www.vb.kg/377821
Теги:
балет, конкурс, Турция, школа, Кыргызстан
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