Школьники из Кыргызстана заняли первое место на конкурсе балета в Турции

Учащиеся общеобразовательной школы с хореографическим уклоном г.Бишкек заняли первое место в своей группе на Фестивале-конкурсе в г.Анталья, Турция. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За призовые места боролись 283 участника из Турции, Украины, России и Кыргызстана от 8 до 17 лет.

Впервые участвовавшие участники из Кыргызстана показали номер "Кочевники".

По словам директора школы Айнагуль Тулеубековой, в школе обучают дети с 1 по 4 классы.

"Обучение проводится в рамках базисного учебного плана, утвержденного Министерством образования. Вместо физкультуры введены уроки профессиональной балетной гимнастики. Школа создана в 2015 году на базе подготовительного отделения Бишкекского хореографического училища", - рассказала она.