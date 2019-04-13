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С понедельника запустят новые камеры "Безопасного города"

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- Екатерина Улитина
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С 15 апреля 2019 года в боевой режим запускаются 16 аппаратно-программных комплекса (АПК). Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС).

Уточняется, что два АПК расположены на путепроводах улиц Ибраимова и Шабдан Баатыра в Бишкеке, 14 на скоростных рубежах в Чуйской области:

Бишкек - Ош 154,3 км;

Бишкек - Ош 160 км;

Бишкек - Чалдовар 61,6 км г.Кара-Балта напротив магазина "Мээрим";

Бишкек - Чалдовар 66 км с.Алексеевка;

Бишкек - Чалдовар 67,3 с. Вознесеновка;

Бишкек - Чалдовар 74 км с. Панфиловка;

Бишкек - Чалдовар 78,2 км с. Панфиловка;

Бишкек - Торугарт 17,700 км с. Киргшелк возле АЗС "Газпром";

Бишкек - Торугарт 18,800 км с. Люксембург возле АЗС "Бишкек Петролеум";

Бишкек - Торугарт 20 км с. Люксембург перес. ул. Ленина - Западная;

Бишкек - Торугарт 25 км г.Кант напротив АЗС "Газпром"; Бишкек - Торугарт 31,7 км с. Красная-речка, ул.Ленина д.151;

Бишкек - Торугарт 39,8 км с. Ивановка ул.Ленина 238 Бишкек- Торугарт 47 км с. Дружба перес.ул. Ленина-Чуй.

После получения сертификатов от соответствующих государственных органов, уже установленные камеры на пересечении улицы Боконбаева - проспекта Манаса, проспектов Чуй - Манаса, проспекта Чуй - улицы Павлова, проспектов Жибек Жолу - Манаса, улиц Махатмы Ганди - Боталиева, проспекта Жибек Жолу - улицы Курманджан Датки; улиц Ахунбаева - Байтик Баатыра, проспекта Чуй - улицы Абдрахманова, улиц Байтик Баатыра - Горького, также будут запущены в боевой режим.

Напомним, согласно государственному контракту все 110 аппаратно-программных комплексов в рамках первого этапа проекта "Безопасный город" будут установлены к 12 мая 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/377828
Теги:
Госагентство связи, дороги, ДТП, ПДД, Чуйская область, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город
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Комментарии
Валентин
13.04.2019, 16:31

На Чуй-Суюмбаева надо ставить скорее. Эти маршрутники уже задолбали!

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