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Граждане Казахстана пытались незаконно попасть в Кыргызстан

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- ВБ
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12 апреля 2019 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГПС КР в Чуйской области задержаны 3 граждан Республики Казахстан при попытке незаконного пересечения государственной границы КР.

Установлено, что граждане РК пытались пройти с территории Казахстана в Кыргызстан вне пункта пропуска. Задержанные переданы в органы ГКНБ для проведения досудебного производства.

ГКНБ и ГПС КР проводят активную работу по выявлению фактов незаконного пресечения госграницы с помощью системы ЕСУВМ (Единая система учета внешней миграции).

Так, с начала 2019 г. были выявлены и задержаны более 25 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Кыргызской Республики, имея при этом запрет на выезд из сопредельных стран.

В настоящее время Правительством КР запланированы работы по внедрению второго этапа ЕСУВМ, что позволит создать действенный контроль в сфере внешней миграции, министерствам и ведомствам осуществлять анализ миграционной ситуации в республике.

Справочно: ЕСУВМ позволяет пополнять электронный банк данных фотографиями, биометрической информацией лиц и автотранспортных средств, пересекающих госграницу, результатами проверки по базам ограничений для выявления возможных нарушений с их стороны правил въезда/выезда.


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URL: https://www.vb.kg/377849
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Казахстан, Кыргызстан
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Комментарии
Урри
15.04.2019, 11:36

Похожи не на казахов, а на узбеков или таджиков.

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