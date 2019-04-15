Внучка задержана по подозрению в жестоком убийстве 75-летнего дедушки

Жуткую историю поведала пресс-служба ГУВД Чуйской области. 11 апреля 2019 года примерно в 19:20 часов в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, где в одном из домов в селе Лебединовка был обнаружен труп мужчины европейской внешности примерно 70-75 лет с многочисленными ножевыми ранениями . В ходе осмотра места преступления сотрудниками милиции были обнаружены следы борьбы. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 (Убийство) УК КР, и начато досудебное производство.

В ходе принятых мер сотрудниками милиции была установлена личность жертвы - 75-летний местный житель гр.А.П. Также было установлено, что дом, где было обнаружено тело, принадлежал погибшему, и он здесь проживал на протяжении многих лет один.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции были опрошены родственники, соседи и знакомые убитого. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны внучка убитого и ее сожитель, ими оказались 18-леняя МК., и 17-летний Ч.Я.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания ОВД Ыссык-Атинского района.

По предварительной версии следствия, преступление совершенно с целью кражи, однако хозяин дома, заметив злоумышленников, оказал сопротивление, после чего был убит. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.

А по фото - милая девушка...