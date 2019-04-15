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Погода на ближайшие дни: снег, дождь, порывы ветра до 20 м/с

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- ВБ
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Пресс-служба МЧС поделилась прогнозом погоды по территории Кыргызской Республики на 15-19 апреля

15 апреля ночью без осадков, днем в отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Ошской, Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

16-17 апреля на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 16 апреля в Иссык-Кульской, Нарынской областях с усилением до 15-20 м/с.

18 апреля без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с

19 апреля ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 20-21 апреля

На выходные, 20-21 апреля сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Температуры воздуха существенно не изменится.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 15-17 апреля

15 апреля без осадков.

16-17 апреля временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош на 15-17 апреля

15 апреля без осадков.

16-17 апреля временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с.


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URL: https://www.vb.kg/377855
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, снег
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