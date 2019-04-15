Поножовщина в "Гавайи". Пострадавший пришел в себя и сможет дать показания

В ночь с 13 на 14 апреля в Центре отдыхе "Гавайи", расположенном в Чуйской области, произошла драка, в результате которой один человек получил серьезные ранения. Информацию VB.KG подтвердили в областном управлении внутренних дел.

- 14 апреля в милицию поступило сообщение о пострадавшем, который был доставлен в территориальную больницу. 39-лений житель Чуйского района Чуйской области предположительно получил ножевые ранения. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Ведется расследование, - сообщили в ГУВД области.

В милиции подчеркнули, что на данный момент достоверно неизвестно, являлся ли пострадавший мужчина посетителем или сотрудником заведения.

- Вчера весь день избитый был без сознания, сотрудники милиции не смогли его допросить. Сегодня он пришел в себя и, если позволит его состояние здоровье, он даст показания, - сказали в ГУВД Чуйской области.

В администрации Центра отдыха "Гавайи" VB.KG сообщили, что в ночь с субботы на воскресенье между гостями заведения произошла ссора, которая переросла в драку. Сотрудники ЦО вызвали милицию. В администрации ресторана назвали ложью сообщения об участии в конфликте их сотрудников.

Отметим, в некоторых СМИ появилась информация, что пострадавший является сотрудником службы охраны ЦО "Гавайи". Якобы его избили подчиненные по приказу руководства.