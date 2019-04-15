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Из-за утечки в Бишкеке отключат подачу газа

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- ВБ
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С 15 по 19 апреля в западной части столицы не будет газа, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с устранением утечки газа в подземном газопроводе среднего давления d273 мм по адресу: ул. Дэн Сяопина №308 Б ЗАО "Акун".

В результате будут отключены абоненты по улице Кустанайской №36а, 36, 38, 40, 33 и в квадрате улиц: Дэн Сяопина-Кустанайская-Астраханская-Камчатская, котельная БСМ. Всего 386 абонентов.

Филиал "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за причиненные неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/377859
Теги:
газ, отключение газа, Газпром Кыргызстан, Бишкек, Газпром, мэрия
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