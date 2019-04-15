Погода
$ 69.69 - 69.82
€ 78.82 - 79.30

В Чуйском областном театре состоится премьера новой сатирической комедии

140  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

18-19 апреля 2019 года в Чуйском областном театре имени Шаршена Термечикова состоится премьера новой сатирической комедии "Машырбек үйлөнөт" ("Машырбек женится") по произведению классика национальной драматургии Токтоболота Абдумомунова.

Постановка режиссера Улана Омуралиева, художник – Садыр Ниязакунов, балетмейстер – Евгения Кулакова, ассистент режиссёра – Нуриза Амракулова, художественное оформление – Омурбек Токтокожоев.

Роль главной героини спектакля Шакыйны играет Элзат Сыдыкова, главного героя Машырбека - Калыбек уулу Надырбек (дублёры Жолдошбек уулу Азат, Уркунбаев Шералы), а также образ Баракова создает Турусбек уулу Алмаз (дублёр Кыязов Нурбек), образ Зыйнат -Мамутова Нургуль, образ Марипы -Басылбекова Асель и т.д. Все молодые талантливые артисты.

По словам директора театра, заслуженного артиста Кыргызской Республики Орозбека Айдарова, "Машырбек женится" является первой значительной работой коллектива в нынешнем году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377860
Теги:
театр, Чуйская область, культура, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  