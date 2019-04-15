В Чуйском областном театре состоится премьера новой сатирической комедии

18-19 апреля 2019 года в Чуйском областном театре имени Шаршена Термечикова состоится премьера новой сатирической комедии "Машырбек үйлөнөт" ("Машырбек женится") по произведению классика национальной драматургии Токтоболота Абдумомунова.

Постановка режиссера Улана Омуралиева, художник – Садыр Ниязакунов, балетмейстер – Евгения Кулакова, ассистент режиссёра – Нуриза Амракулова, художественное оформление – Омурбек Токтокожоев.

Роль главной героини спектакля Шакыйны играет Элзат Сыдыкова, главного героя Машырбека - Калыбек уулу Надырбек (дублёры Жолдошбек уулу Азат, Уркунбаев Шералы), а также образ Баракова создает Турусбек уулу Алмаз (дублёр Кыязов Нурбек), образ Зыйнат -Мамутова Нургуль, образ Марипы -Басылбекова Асель и т.д. Все молодые талантливые артисты.

По словам директора театра, заслуженного артиста Кыргызской Республики Орозбека Айдарова, "Машырбек женится" является первой значительной работой коллектива в нынешнем году.