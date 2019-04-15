Продажа авто по доверенности. Как найти владельца или покупателя?

Вопрос переоформления автомобилей встал особенно остро после запуска проекта "Безопасный город" Граждане, давно продавшие машины по доверенности, стали получать штрафы за нарушения, которые не совершали. Редакция VB.KG решила выяснить, что делать и куда обращаться, чтобы найти владельца или покупателя машины.

В ГРС и в ГУОБДД говорят, что о необходимости переоформления авто неоднократно предупреждали и просили позаботиться об этом заранее.

- Мы специально запустили программу по льготному переоформлению авто. В прошлом году три месяца все желающие приходили и могли на льготных условиях переоформить машину. Тогда действовала цена 0,1% от стоимости авто, сейчас немного дороже – 0,3%. Но если сравнить с прошлой стоимостью – 1% за услугу - все равно дешево, - говорят в пресс-службе ГРС.

Но что делать, если владелец или покупатель сменил номер телефона, адрес и найти его невозможно? Или между тем, на кого оформлено авто и тем, кто владеет им сейчас, стоит несколько перекупщиков, и два этих человека в принципе не знают друг о друге? Разочаруем. В этом случае метода поиска, который даст стопроцентный результат, не существует.

В ГРС советуют оставить заявку на портале госуслуг, в разделе "Поиск владельца транспортного средства". https://portal.srs.kg/ru/service/29c72dcb-9229-44c0-aba3-0bf984e611c7

- В базе уже оставили данные около двух тысяч автовладельцев, которые ищут покупателей или прежних хозяев. Человек может воспользоваться поиском, возможно в базе уже есть тот, кого он ищет. Если результатов нет, нужно заполнить анкету, оставить заявку в базе и ждать, пока нужный человек объявится сам, - рассказали в ГРС.

При этом в ведомстве подчеркивают, что просить сотрудников выдать адрес прописки и другие данные человека – бесполезно. Такие действия противоречат закону о защите персональных данных граждан КР. В МВД и ГУОБДД тоже не смогли ничего посоветовать, и вновь отправили в ГРС.

Многие кыргызстанцы прибегают к методу сарафанного радио: кидают клич в социальных сетях. В Инстаграме и Фейсбуке даже появились группы, в которых автолюбители ищут друг друга.

Владельцы, чье имя вписано в техпаспорте авто, прибегают еще к одному способу поиска. Они идут в милицию и пишут заявление об угоне автомобиля.

- Мы не можем помешать людям писать заявления в милицию. Их будут проверять и расследовать, - прокомментировали VB.KG в ГУОБДД.

Но прибегая к этому способу водителям стоит помнить, что сотрудники милиции скорее всего узнают, что их намерено ввели в заблуждение, и никакого угона не было.