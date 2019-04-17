Бывший сотрудник обвинил руководство ТЭЦ в сокрытии зарплаты

В редакцию VB.KG обратился бывший работник ТЭЦ Бишкека Улан (имя изменено) с обвинением в адрес руководства столичной Теполоэлектроцентали в присвоении или сокрытии значительной части его заработной платы.

По его словам, об этом он узнал совершенно случайно в суде, в котором рассматривалось его гражданское дело.

- Моя просьба не указывать мое имя не связана с какими-либо опасениями. Там прекрасно знают меня, так как я сделал ряд запросов в госорганы, в том числе и в ТЭЦ Бишкека. Дело в том, что судоисполнитель буквально обвинил меня в сокрытии доходов в период моей работы в ТЭЦ Бишкека. При этом он опирался на данные Соцфонда, согласно которым, сказал он мне, моя заработная плата на тот период составляла 20 тысяч сомов, а с моей стороны указано было лишь 7,5 тысяч сомов. Разумеется я стал разбираться и выяснил, что в этот период значительная часть моей заработной платы перечислялась на мою банковскую карточку в ОАО "Росинбанк", с которым Теплоэлектроцентраль заключила договор в 2013 году по обслуживанию заработных плат по системе "Элкарт". Этот же банк мне отписался, что согласно его договору с предприятием, выдача банковских карт производилось бухгалтерией ТЭЦ Бишкека, у которой таким образом был доступ к пин-кодам. Но в том то и дело, что я не получал никакой банковской карточки, а свою заработную плату в размере 7,5 тысяч сомов в 2015 году я получал на руки в этой самой бухгалтерии. Кстати, свою банковскую карту я получил только когда увольнялся. То есть не исключено, что за 2 года сотрудничества "Росинбанка" с ТЭЦ Бишкека не только я мог недополучить свои деньги, - предположил он.

Для разбирательства этого дела собеседник редакции обращался в различные госорганы. В частности, в Отдел охраны труда и трудовых отношении Госэкотехинспекции для принятия мер в отношении руководства ТЭЦ Бишкека по выяснению того обстоятельства, почему бухгалтерия предприятия скрыла факт невыплаты полной его заработной платы, но в госоргане ему указали обращаться в суд и правоохранительные органы.

- Госэкотехинспекция проявляет полное бездействие, ссылаясь на постановление правительства №586 от 17.12.2018 года "О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства". По этому поводу я написал официальное письмо премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву с просьбой дать надлежащую оценку действиям сотрудникам Госэкотехинспекции, а также подтвердить, что данное постановление на мой случай не распространяется, так как речь идет о задолженности заработной платы и нарушений Трудового кодекса, - добавил бывший работник ТЭЦ Бишкека.

Редакции VB.KG будет интересно узнать версию руководства ТЭЦ Бишкека по этому вопросу.