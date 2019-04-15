Розыск очевидцев! Маршрутка №111 чуть не сбила женщину с ребенком

Бишкекчанка Ксения Юн опубликовала в "Черном списке" на Facebook сообщение о розыске очевидцев.

"Сегодня, 15 апреля, около 14.00, на пересечении улиц Кольбаева и Лермонтова нас с ребенком на коляске чуть не сбила маршрутка,111 маршрут, тёмно-зелёного цвета, госномер не запомнила, так как была в стрессовом состоянии. Буквально в 5 см от нас промчалась, и водитель даже не остановился спросить, все ли в порядке! Посему просьба, если к кому то на видеорегистратор попал этот инцидент, прошу со мной связаться! Благодарю за внимание", - написала она.

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