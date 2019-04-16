История в огне. Реакция мировой общественности на пожар в Нотр-Дам-Де-Пари

Причина пожара в Нотр-Дам

Пожар в соборе Парижской Богоматери, он же Нотр-Дам, был замечен в 18:50 по местному времени (В Бишкеке было 22:50 – VB.KG).

По данным очевидцев огонь вспыхнул в строительных лесах вокруг собора, потом перекинулся на само здание. Агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщило, что уголовное дело в связи с пожаром в соборе открыто по статье "причинение ущерба по неосторожности". Работы по реконструкции здания собора, построенного 850 лет назад, начались на минувшей неделе.

Как сообщило BBC со ссылкой на мэра Парижа Анну Идальго, ущерб от пожара оказался меньше, чем ожидали парижские власти. Несмотря на то, что огнем были объяты несущие конструкции здания, уцелели фасад и обе башни, в целости остался алтарь и бесценная христианская святыня – Терновый Венец Иисуса Христа.

Однако обрушился главный шпиль собора с часами, сейчас на его месте на крыше зияет огромная дыра.

Сгорел дух Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который в этот же вечер приехал к горевшему Собору пообещал, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен. Он заявил, что завтра начнется международная кампания по сбору средств на его реставрацию.

"Нотр-Дам - наша история, наша литература, это часть нашего духа, место, где вершилась наша история - с ним связаны наши войны, наши эпидемии, наша свобода. Это эпицентр наших жизней. Нотр-Дам продолжает гореть, и я знаю, какую горечь и трепет испытывают сейчас очень многие наши соотечественники.

Однако сегодня я бы хотел сказать также и о надежде. Давайте исполнимся гордости, ведь мы построили этот собор более 800 лет назад, мы построили ег,о и на протяжении веков расширяли и улучшали его. И сегодня я с уверенностью заявляю: мы восстановим его все вместе", - цитирует ВВС французского президента.

Тем временем французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, владеющий модными брендами Gucci и Yves Saint Laurent, пообещал перечислить 100 млн евро в помощь восстановлению Нотр-Дам.

В настоящее время огонь до конца не потушен, но находится под контролем. На месте до сих пор работают пожарные, которые заливают водой помещения собора. По предварительным данным, во время тушения огня пострадал один пожарный, жертв и пострадавших среди посетителей и работников нет.

Собор Парижской Богоматери – католический храм, расположенный в центре Парижа, является памятником мировой архитектуры и одним из символов Франции.

Реакция мирового сообщества

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил ТАСС, что последствия пожара в соборе Парижской Богоматери будет сложно устранить. Он назвал произошедшее трагедией для мировой культуры.

В русской православной церкви почти сразу отреагировали на новость о трагедии. Церковь выразила надежду, что обойдется без человеческих жертв и удастся спасти главную христианскую святыню - Терновый Венец Иисуса Христа.

Одним из первых выразил свое чувствие французам президент США Дональд Трамп. В своем микроблоге он написал: "Ужасно смотреть на сильный пожар в соборе Нотр-Дам в Париже. Возможно, стоит использовать пожарные вертолеты, чтобы потушить его. Необходимо действовать быстро". Супруга американского президента написала, что "у нее разрывается сердце при мысли о парижанах".

В ЮНЕСКО заявили, что готовы поддержать Францию для сохранения и восстановления бесценного наследия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что в ужасе от фотографий из Парижа. Он заявил, что его мысли сейчас с народом и правительством Франции.