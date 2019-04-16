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Коррупция в тендере по Е-паспортам. Задержаны сотрудники ГРС и "Инфоком"

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- Оксана Гут
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По уголовному делу о нарушениях в ходе тендера по закупке бланков биометрических паспортов для Кыргызстана задержано руководство ГП "Инфоком" и Госрегистра КР. В частности, в СИЗО ГКНБ водворены директор ГП "Инфоком" Талант Абдуллаев, статс-секретарь ГРС КР Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС КР Русланбек Сарыбаев. Информацию об этом VB.KG подтвердили собственные источники. Также источник сообщает, что некто из высокопоставленных чиновников уже пытается оказать давление на следствие с целью освобождения из-под стражи задержанных.

Напомним, после прошедшего тендера на закупку бланков для биометрических паспортов нового поколения в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов были направлены две жалобы - от немецкой Muhlbauer ID Services GmbH и французской IDEMIAFrance SAS. Эти компании уверены, что тендер прошел с нарушениями, а победившая компания Garsu Pasaulis представила не выгодные для государства условия.

Комиссия направила запрос в департамент государственных закупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе, а также в Госфинразведку, чтобы проверить бенефициарных собственников Garsu Pasaulis в соответствии с Законом КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

В связи с чем АКС ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела проводит следственные мероприятия. Пресс-служба ГКНБ пока недоступна для комментариев.

Напомним, ранее АКС ГКНБ были выявлены факты аффилированности отдельных должностных лиц ГРС при проведении тендера на закупку биометрических паспортов.


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URL: https://www.vb.kg/377877
Теги:
ГКНБ, ГРС, Инфоком, паспорт, уголовная ответственность, АКС ГКНБ, Бишкек, Кыргызстан, Гарсу Пасаулис, Данияр Бакчиев, Талант Абдуллаев, Русланбек Сарыбаев
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Комментарии
Урри
16.04.2019, 10:50

Коррупционер опаснее чем убийца. Убийца убивает человека, а коррупционер - государство. 

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Анна
16.04.2019, 10:59

Вот и обещания Жээнбекова продвигается в гору и все кто будет замешан в преступном коррупционном деле будут наказаны высшими мерами закона!

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Мика
16.04.2019, 11:01

Какие же уроды. какой ущерб они принесли государству. Миллиарды сомов в какие еще тендеры он проводил надо бы узнать и все эти тендеры проверить на честность. 

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Айдар Алиев
16.04.2019, 11:02

Наглядно видно как работает органы и Правительство. Во временна правления Алкаша Атамбаева такого не было видно.

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Виктор
16.04.2019, 11:14

Если расследовать все тендеры который этот человек проводил можно узнать сколько денег он нанес в ущерб государству. Надо конфисковать все его имущество и поставить на аукцион что бы вырученные деньги возместить!

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Мда
16.04.2019, 11:23

Мда, вот ведь страна! Даже в тех делах которые у всех на виду, умудряются воровать. Что уж тогда говорить про остальные закупки. Это говорит о том, что уровень коррупции в стране нисколько не снижается. Ведь сколько уже было таких дел связанных с ГРС и все продолжают воровать. Выходит что борьба с коррупцией она только на словах.

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