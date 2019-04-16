Коррупция в тендере по Е-паспортам. Задержаны сотрудники ГРС и "Инфоком"

По уголовному делу о нарушениях в ходе тендера по закупке бланков биометрических паспортов для Кыргызстана задержано руководство ГП "Инфоком" и Госрегистра КР. В частности, в СИЗО ГКНБ водворены директор ГП "Инфоком" Талант Абдуллаев, статс-секретарь ГРС КР Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС КР Русланбек Сарыбаев. Информацию об этом VB.KG подтвердили собственные источники. Также источник сообщает, что некто из высокопоставленных чиновников уже пытается оказать давление на следствие с целью освобождения из-под стражи задержанных.

Напомним, после прошедшего тендера на закупку бланков для биометрических паспортов нового поколения в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов были направлены две жалобы - от немецкой Muhlbauer ID Services GmbH и французской IDEMIAFrance SAS. Эти компании уверены, что тендер прошел с нарушениями, а победившая компания Garsu Pasaulis представила не выгодные для государства условия.

Комиссия направила запрос в департамент государственных закупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе, а также в Госфинразведку, чтобы проверить бенефициарных собственников Garsu Pasaulis в соответствии с Законом КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

В связи с чем АКС ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела проводит следственные мероприятия. Пресс-служба ГКНБ пока недоступна для комментариев.

Напомним, ранее АКС ГКНБ были выявлены факты аффилированности отдельных должностных лиц ГРС при проведении тендера на закупку биометрических паспортов.