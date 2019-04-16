Погода
$ 69.67 - 69.80
€ 78.64 - 79.25

Бакыт Торобаев и Аскар Салымбеков решили объединиться?

268  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В политической партии "Онугуу-Прогресс" опровергли публикации в СМИ о том, что их лидер, депутат Бакыт Торобаев ведет переговоры об объединении с партией "Эмгек". Об этом редакции VB.KG сообщили представители народного избранника.

По их данным, некоторые журналисты хотят выдать желаемое за действительное.

- Бакыт Эргешович просто на футбол ходил вместе с семьей, и там он сидел рядом с Аскаром Салымбековым. В этом вроде нет ничего предосудительного, но люди почему-то сделали неправильные выводы, - отметили в партии "Онугуу-Прогресс".

Отметим, по данным отечественных СМИ, лидер депутатской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев в связи с предстоящими парламентскими выборами намерен объединиться с Аскаром Салымбековым и его партией "Эмгек".

Партия "Эмгек" уже имеет опыт объединения с другими партиями. Так в 2015 году на последних парламентских выборах она объединилась с партией Адахана Мадумарова "Бутун Кыргызстан". На выборы они вышли под общим названием "Бутун Кыргызстан - Эмгек". Консолидация эта, правда, никаких результатов не дала - в парламент объединение это не попало.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377878
Теги:
Адахан Мадумаров, Аскар Салымбеков, Торобаев Бакыт, выборы, парламент, #Бутун Кыргызстан Эмгек, Кыргызстан, Онугуу – Прогресс, Жогорку Кенеш, Дордой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  