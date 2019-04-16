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Информационная война вокруг "Акнета" продолжается

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- Оксана Гут
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Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями информировала о ходе расследования по уголовным делам в отношении Интернет-провайдера ОсОО "Акнет".

- В связи с распространением провокационной и недостоверной информации в обществе и СМИ о якобы неправомерном и неполном расследовании уголовных дел в отношении интернет-провайдера ОсОО "Акнет", ГСБЭП считает необходимым довести до сведения общественности и до отдельных заинтересованных лиц следующую информацию:

Уголовное дело в отношении указанного Интернет-провайдера было возбуждено по заявлению одного из акционеров - по фактам занижения выручки, уклонения от уплаты налогов и социальных отчислений в бюджет государства, а также по факту не выплаты дивидендов от осуществляемой деятельности.

Так, в целях проверки доводов заявителя (учредителя) компании ОсОО "Акнет" в рамках возбужденного уголовного дела проводились санкционированные судом обыски в служебных помещениях указанного ОсОО на предмет обнаружения и изъятия документов, подтверждающих уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе обысков были изъяты необходимые документы для назначения налоговой проверки, а также наложены аресты на счета компании (сумма арестованных средств не соответствует сумме распространяемой в СМИ).

ГСБЭП с недоумением воспринимает недостоверные и заведомо искаженные данные, распространяемые в СМИ и Соцсетях, о сумме (в сторону увеличения) на которую был наложен арест, якобы 10% из которых были получены сотрудниками органов финансовой полиции. В этой части органы финансовой полиции считают необходимым дать правовую оценку за распространение заведомо ложного доноса (информации) в СМИ, - предупреждает пресс-служба Финпола.

Относительно распространённой информации, о незаконном снятии ареста с банковского счета ОсОО "Акнет"

- В ходе следствия неоднократно поступало ходатайство о снятии ареста с основного счета компании для нормального функционирования компании, в том числе выплате заработных плат сотрудникам. В связи с чем, органами Финансовой полиции во избежание и недопущении непредвиденных негативных обстоятельств таких как: отключение от сети Интернет населения республики и важных государственных органов, было принято решение о снятии ареста с основного банковского счета, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе проведения расследования были установлены нарушения со стороны ОсОО "Акнет", в следствии чего в бюджет государства были выплачены (возмещены) ранее сокрытые налоговые платежи в особо крупном размере на общую сумму 150 миллионов сомов.

ГСБЭП считает, что в намеренно распространяемых видео/аудио и печатных материалах, имеющих спланированную негативную тональность, явно присутствует заинтересованность отдельных лиц, которые своими действиями пытаются создать отрицательный имидж сотрудников Службы и непосредственно самого государственного органа.

- При этом выкладываются смонтированные и вырванные из контекста записи разговоров (незаконно добытые аудио записи телефонных переговоров, содержание которых, исходит из обстоятельств расследования уголовного дела изложенных выше, и никоим образом не содержат какой-либо иной неправомерной информации), то есть заинтересованные лица пытаются создать негативное общественное мнение о якобы преступном сговоре учредителей компании "Акнет" и работников Финпола. ГСБЭП ответственно заявляет, что это не соответствует действительности, - заявляет пресс-служба Финпола.

Органами финансовой полиции по результатам расследования были приняты окончательные процессуальные решения по уголовным делам в отношении Компании "Акнет", которые в последующем были направлены в органы прокуратуры, для изучения в порядке надзора.

ГСБЭП просит журналистов и граждан не поддаваться на провокационную информацию и недостоверные данные. Напоминая, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию, влечет за собой ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/377880
Теги:
Интернет, уголовная ответственность, Финполиция, ГСБЭП, Налоговый кодекс, Кыргызстан, Акнет, ущерб
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