Жуткое ДТП. Машину разорвало, водитель погиб

Близ Бишкека произошло страшное ДТП - от удара в столб легковой автомобиль буквально разорвало на части, его водитель погиб на месте. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Авария случилась в ночь на 16 апреля примерно в 1.30 часов в селе Ленинское Чуйской области за мостом через Ат-Башынский канал. Водитель 1985 г.р., двигаясь в столицу, на своей машине Nissan Cefiro не справился с управлением и врезался в столб. В результате чего от полученных травм скончался на месте. Пассажиров в салоне авто не было. Скорее всего транспорт ехал на большой скорости.

Причины ДТП и смерти водителя будут выяснены по итогу назначенных судмедэкспертиз.

Факт аварии зарегистрирован в ЕРПП, ведется следствие.