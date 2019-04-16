Горожанка в шоке от "помощи" "Бишкекводоканала"

Умоляю, опубликуйте пожалуйста мое обращение. Я проживаю в Городке Строителей в 9-ти этажке, и тут случилась беда. Протекает железный стояк в туалете. Вызвали специалистов из Горводоканала, посмотрели, сказали - ломайте кафель, потом снова вызывайте, будем менять. Наняла человека, сломали кафель, вызвали специалистов, приехали и сказали, что у них нет таких труб. Смогут заменить только за мой счет. Мы согласились, но теперь проблема найти эти трубы.

Возмущению нет предела. За что платим каждый месяц "Водоканалу" за так называемое техобслуживание? Неужели они не знают проблемы горожан и не могут решить вопрос об обеспечении необходимым материалом для проведения ремонтных работ, и почему ТСЖ должно заниматься поиском этих труб?

Звонила в "Горводоканал" и оперативную службу мэрии с просьбой помочь. Ответ убивает: трубы имеют свойство изнашиваться. Прошу именно в "Вечерке" в данной рубрике дать ответ, почему такое безобразие, и возместит ли "Горводоканал" расходы на приобретение этих труб!

Народную новость прислала Нина Г.