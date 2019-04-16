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"Северэлектро" прокладывает в центре Бишкека новые кабельные линии

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- ВБ
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Во вторник, 16 апреля, электромонтёры службы централизованного ремонта кабельных линий электропередачи ОАО "Северэлектро" заняты откопкой траншей для прокладки нового кабеля на участке улиц Логвиненко/Боконбаева. Всего на этом участке будет заменено 5 кабельных линий общей протяжённостью 1 970 метров. Старые кабели были проложены в период с 1956 по 1970 годы прошлого столетия, их сечение (120-150 мм²) уже не соответствует современным нагрузкам. Пропускная способность вновь прокладываемого высоковольтного российского кабеля сечением 185 мм² значительно превышает пропускную способность старого кабеля, сообщает пресс-служба компании.

До конца 2019 года "Северэлектро" планирует заменить в столице 52,7 км устаревших кабельных линий электропередачи напряжением 6/10 кВ. В настоящее время работы по замене кабеля ведутся на участках улиц Логвиненко/Боконбаева, Тыныстанова/Туголбай Ата. Помимо реконструкции кабельных линий 6/10 кВ в городе Бишкеке будут произведены работы и по строительству новых кабельных линий электропередачи напряжением 35 кВ. В 2019 году в Бишкеке будет построено 2 км кабельных линий 35 кВ.


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URL: https://www.vb.kg/377890
Теги:
ремонт, энергетика, Бишкек, Северэлектро
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