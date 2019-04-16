ГКНБ сообщило подробности задержания чиновников ГРС

Государственный комитет национальной безопасности сообщил подробности расследования дела о покупке бланков загранпаспортов, по которому задержаны директор ГП "Инфоком" Талант Абдуллаев, статс-секретарь ГРС КР Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС КР Русланбек Сарыбаев.

По данным чекистов, тендерная комиссия по необоснованным причинам отстранила от участия в конкурсе всемирно известные компании с многолетней историей и опытом изготовления специальной бланочной продукции (а отдельные из них наравне с бланочной продукцией выпускают печатное оборудование для изготовления самих бланков, что сказывается на снижение себестоимости продукции). При этом один из участников предложил цену на 253,7 млн сомов меньше, чем компания, победившая в тендере.

- То есть стоимость одного паспорта нового поколения составила бы 420 сомов, что на 165 сомов дешевле, чем предложенная компанией-победителем (585 сомов - пример.), - сообщает пресс-служба ГКНБ.

По указанному факту Генеральной прокуратурой республики зарегистрированы материалы досудебного производства в АИС ЕРПП по ст.319 ч.1 "Коррупция" УК КР, которое поручено ГСУ ГКНБ КР.

В рамках досудебного производства установлено аффилированность отдельных должностных лиц ГРС с выигравшей тендер иностранной компанией.

В настоящее время трое должностных лиц ГРС задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Согласно официального письма ГРС, в республике не ожидается дефицита бланков для загранпаспортов. В наличие имеется 130 тысяч бланков общегражданского паспорта КР, а также 2 мая 2019 года поступят еще 250 тысяч штук. Ежемесячная потребность населения - 32 000 штук.

Отметим, далеко не все в Кыргызстане обрадовались расследованию коррупционного дела в государственном ведомстве. Депутат Дастан Бекешев сегодня на заседании комитета посоветовал АКС ГКНБ не проверять тендеры, а заняться расследованием контрабанды. Общественная деятельница Рита Карасартова и вовсе требует приостановить полномочия председателя ГКНБ. Опять же, из-за расследования АКС ГКНБ по паспортному тендеру.

АКС ГКНБ пока никак не прокомментировало мягко говоря неоднозначные заявления представителей парламентского и гражданского сектора.