У молодежи России и Кыргызстана много общего и планов

В Бишкеке прошел круглый стол на тему: "Главные направления молодежного сотрудничества Кыргызстана и России в 2019 году".

В мероприятии приняли участие представители государственных органов КР, Посольства РФ в КР, руководители молодежных общественных организаций и движений, исследователи-аналитики и председатели студенческих советов вузов республики.

Организаторами дискуссии выступили Фонд "Евразийцы – новая волна" и Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР.

Владимир Лю, директор филиала Фонда "Евразийцы – новая волна" в Кыргызстане:

"Меньше месяца назад многие из вас приняли участие в Кыргызско-Российской конференции "Молодежь Кыргызстана и России – новые горизонты сотрудничества". Итоги той встречи показали, что молодые люди из КР и РФ заинтересованы в расширении контактов и укреплении двустороннего сотрудничества. Сегодня мы собрались, чтобы продолжить дискуссию и остановиться на конкретных предложениях".

Мирлан Парханов, заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР:

"Я рад, что могу сегодня рассказать о том, какие мероприятия по итогам прошедшей конференции мы нацелены провести совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Сотрудничество между нашими структурами вышло на новый этап – этап тесных и искренних взаимоотношений. Недавно на полях ООН прошли переговоры с Российской Федерацией, где мы обсудили будущие проекты. В ближайшие годы в Кыргызстане и России будет проведено много двусторонних мероприятий. В июле этого года на Иссык-Куле состоится кыргызско-российский форум молодых лидеров, в котором примут участие около 50 делегатов из России. Активно обсуждаем с коллегами и возможность реализации совместных проектов, связанных с развитием волонтерства, бизнес-инкубаторов для поддержки малого и среднего предпринимательства. И, конечно же, нельзя не отметить, что мы планируем провести совместные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы".

Андрей Сургаев, советник посольства РФ в КР:

"Считаю, что нужно усиливать сотрудничество на уровне регионов. Было бы полезно использовать этот канал, так как в субъектах Российской Федерации на развитие международных связей выделяются большие средства. Мы готовы помогать по линии посольства, передавать ваши идеи о сотрудничестве адресатам в РФ.

Также в ходе восьмой межрегиональной кыргызско-российской конференции в Санкт-Петербурге мне удалось побеседовать с российскими чиновниками. Хочу обратить внимание на то, что они настроены на плодотворное сотрудничество".

Таттыбубу Тулебердиева координатор программы "Молодежный бизнес" в Enactus Кыргызстан:

"Мы выступаем за то, чтобы молодых предпринимателей в стране стало намного больше. Доля малого и среднего бизнеса в Кыргызстане составляет 38,5%, это небольшая цифра. В то же время в КР проживает порядка 1 миллиона 66 тысяч человек в возрасте от 15 до 34 лет. У нас активная молодежь, однако у нее много страхов. И чтобы их перебороть, молодежи нужна поддержка. Наша организация посредством программ предоставляет молодым людям возможность стать более устойчивыми и конкурентоспособными на отечественном рынке".

Нургуль Кадиркулова, председатель молодежного крыла Ассамблеи народа Кыргызстана:

"На сегодняшний день добровольческие движения пользуются поддержкой со стороны многих государств и международных организаций. Необходимо системно изучать опыт Европы и Российской Федерации. В России много организаций, такие как Союз добровольцев и Ассоциация добровольцев, которые проводят очень много мероприятий, направленных на ликвидацию ЧС, помощи детским домам, домам престарелых и многое другое. Многие волонтеры приобрели большой опыт, приняв участие на Чемпионате мира по футболу прошлым летом.

В Кыргызстане уделять внимание добровольческой деятельности государство начало после проведения Всемирных игр кочевников. Но у нас, в отличие от России, добровольческая миссия на законодательном уровне не закреплена".

Аскар Шайкидинов, президент ОО "Организация объединенной молодежи" КР:

"Нам необходимо обратить внимание на молодежный туризм. В Кыргызстане стремительно развиваются отдельные направления молодежного туризма, например, оздоровительный, краеведческий, исторический и некоторые виды экстремального туризма. Большой популярностью также пользуются конные путешествия, водный туризм и альпинизм. К сожалению, молодежный туризм в Кыргызстане и России осуществляется в рамках самодеятельных туров, не позволяющих полностью развиваться туристическому потенциалу страны и не приносящих доход в местный бюджет. Поэтому первоочередной задачей является определение целевых функций и разработка перспективных направлений, позволяющих раскрыть потенциал туристических продуктов.

Я хочу предложить несколько проектов. Это "Шелковый путь" - туристические поездки по историческому маршруту – по следам первых путешественников и торговцев в нашем регионе. Также проводить кыргызско-российские форум-театры. Третий проект нацелен на обмен опытом в сфере гостиничного бизнеса. В Кыргызстане этот вид бизнеса развивается семимильными шагами, и можно было бы обменяться знаниями с российскими коллегами".

Анна Карпова, студентка Московского государственного лингвистического университета:

"В Бишкеке мы проходим производственную практику. Честно говоря, летели в Кыргызстан с совершенно другими представлениями, возможно, даже пессимистичными. Уезжая, мы понимаем, что получили багаж знаний и новые интересные знакомства. Очень важно объединять молодежь России и Кыргызстана, поскольку мы очень похожи. У нас одни интересы и цели. Стереотипы о кыргызстанцах рухнули, как только мы оказались здесь. Я еще не видела людей с более открытой душой, людей, которые так чтят и ценят свой народ и традиции".

Иван Соловьев, студент Московского государственного лингвистического университета:

"Мы были приятно удивлены, что русский язык в республике имеет статус официального. У Кыргызстана и России есть все шансы создать программу по обмену студентами. В КР есть российские вузы, которые могут дать качественное образование. Для кыргызских студентов будет отличным опытом получить образование в России и применять полученные знания на родине. Совместных планов, как мы поняли, у нас достаточно. Осталось их только реализовать на тех площадках, которые в скором времени будут созданы".

Кайрат Бактыгулов, студент Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина:

"Я хочу обратить внимание на науку. У меня есть предложение, пусть и не новое - создавать научные кружки или секции. Формально они существуют в школах, но никто их уже не посещает. Мне кажется, это связано с тем, что молодежь в данное время поздно взрослеет. Поэтому сегодня больше внимания нужно уделять студентам, а не школьникам. Всегда полезно искать более прямой способ общения с молодежью, выявлять таланты и отбирать лучших.

Молодежь Кыргызстана и России объединяет очень много вещей – музыка, фильмы. Так почему бы нам чаще не проводить молодежные фестивали с участием звезд кинематографа и современных исполнителей. Это сблизит нас еще больше".

Отметим, в рамках круглого стола "Главные направления молодежного сотрудничества Кыргызстана и России в 2019 году" были обсуждены вопросы практической реализации инициатив, озвученных в рамках Кыргызско-Российской молодежной конференции, прошедшей в Бишкеке в преддверии государственного визита в Кыргызстан Президента России В.В. Путина.