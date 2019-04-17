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В любое удобное время. Жээнбеков пригласил Меркель в Кыргызстан

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков накануне, 16 апреля, в рамках официального визита в Германию, встретился с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Приветствуя Сооронбая Жээнбекова, Ангела Меркель отметила, что Германия и Евросоюз знают тот смелый путь развития, по которому идет Кыргызстан.

"Мы уважаем этот выбор. Важно, чтобы развивалось благополучие народа и мы готовы оказать в этом вам помощь. У вас сейчас неплохие экономические показатели. Рост в 5 процентов на фоне мировых тенденций - это неплохо", - отметила Ангела Меркель.

Она выразила удовлетворение тем, что Кыргызстан идет путем демократии, отметив, что сотрудничество в этом направлении и в других сферах будет продолжено.

"Я информирована вашей просьбой по поддержке кооперативов в аграрном секторе. Мы можем сотрудничать в этой сфере, оказывать консультации по линии фитосанитарии, обеспечения продовольственной безопасностью, качества продукции сельского хозяйства и по направлению зеленых технологий", - сказала она.

Ангела Меркель выразила надежду, что кыргызско-германский форум, прошедший в Мюнхене, даст толчок в развитии экономических связей.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил признательность за приглашение посетить Германию с официальным визитом, отметив, что Германия является основным партнером Кыргызстана в Европе.

Он рассказал о своих встречах и мероприятиях, состоявшихся в рамках официального визита за эти два дня, о преобразованиях, происходящих в Кыргызстане.

"В стране динамично продолжается процесс формирования парламентской демократии. Проводятся реформы судебной и правоохранительной систем, внедряются принципы прозрачности в деятельность этих органов. Кыргызстан уверенно продолжает двигаться вперед как демократическое и правовое государство", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что за последние годы наблюдается активизация политических контактов на высшем и высоком уровнях, а также важность активизации кыргызско-германского межпарламентского сотрудничества.

Положительно оценил успешное финансовое и техническое сотрудничество между Кыргызстаном и Германией.

"Завтра будет подписан Меморандум о сотрудничестве между нашими союзами кооперативов. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере аграрной отрасли, племенного и семенного хозяйства и в переработке", - отметил Президент.

Касаясь активизации торгово-экономических отношений, Сооронбай Жээнбеков одной из главных задач на перспективу назвал активизацию двусторонних торгово-экономических взаимоотношений, пригласив германские компании инвестировать в Кыргызстан.

"Одним из практических шагов могло бы стать создание Представительства германской экономики в Кыргызстане и Делового совета по стратегическому сотрудничеству. Считаю целесообразным преобразовать кыргызско-германскую рабочую группу по торговле и инвестициям в полноценную Межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству", - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, он особо отметил, что этнические немцы в Кыргызстане внесли огромный вклад в развитие культуры и экономики страны, являясь мостами дружбы между двумя странами.

Также он остановился на вопросах по углублению сотрудничества с Германией и ЕС, развитию туризма, цифровизации, образования, поддержки малого и среднего бизнеса, развития регионов, сотрудничества с соседними и зарубежными странами и внедрению передовых зеленых технологий.

В заключение Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз заверил Ангелу Меркель в готовности Кыргызстана к дальнейшему диалогу, направленному на плодотворное развитие двусторонних отношений с Германией, пожелал ей успехов в ответственной деятельности и пригласил с ответным официальным визитом в Кыргызстан в любое удобное ей время.


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URL: https://www.vb.kg/377903
Теги:
визит, Германия, президент, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, Сооронбай Жээнбеков, Ангела Меркель
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