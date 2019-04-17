Дети на продажу. Возбуждено 10 уголовных дел

В 2018 году в Кыргызстане возбуждено 10 уголовных дел по факту торговли новорожденными детьми. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, по двум уголовным делам материалы дела переданы в суд. Восьмерым гражданам предъявлены обвинения.

Еще семь уголовных дел объединены в одно.

Напомним, в 2018 году стало известно, что сотрудники медицинских учреждений продавали младенцев, от которых отказывались биологические матери. По предварительным данным, в некоторых случаях медики говорили роженицам, что ребенок умер. Были задержаны несколько медиков. Дети сейчас живут в приемных семьях. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.