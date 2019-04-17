Погода
$ 69.65 - 69.77
€ 78.57 - 79.25

Дети на продажу. Возбуждено 10 уголовных дел

256  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2018 году в Кыргызстане возбуждено 10 уголовных дел по факту торговли новорожденными детьми. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, по двум уголовным делам материалы дела переданы в суд. Восьмерым гражданам предъявлены обвинения.

Еще семь уголовных дел объединены в одно.

Напомним, в 2018 году стало известно, что сотрудники медицинских учреждений продавали младенцев, от которых отказывались биологические матери. По предварительным данным, в некоторых случаях медики говорили роженицам, что ребенок умер. Были задержаны несколько медиков. Дети сейчас живут в приемных семьях. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377906
Теги:
Генеральная прокуратура, дети, суд, торговля людьми, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Откурбек Джамшитов, медики, врачи, Торговля новорожденными в Бишкеке, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  