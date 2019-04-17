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В Кыргызстане подумывают ввести налог на пластик и полиэтиленовые пакеты

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- Оксана Гут
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Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР планирует ввести утилизационный сбор с производителей и импортеров товаров народного потребления. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор ГАООСиЛХ Абдыкалык Рустамов.

Он отметил, что по итогам инвентаризации всех свалок выяснилось – 26% отходов составляет пластик. И он никак не утилизируется.

- Мы разрабатываем соответствующий закон и планируем провести расчеты по сборам. Они будут аккумулироваться на специальном счете. Средства пойдут на субсидирование компаний, которые будут перерабатывать пластик, - сказал Рустамов подчеркнув, что такие сборы в других странах ввели давно.

Дополнительный налог ГАООСиЛХ подумывало ввести и для производителей, импортеров полиэтиленовых пакетов. Однако "в целях экологической и экономической целесообразности" решили вовсе ввести запрет на их производство, реализацию и импорт на территорию Кыргызстана. Сейчас ведомство разрабатывает соответствующие нормативно-правовые акты.

- Проект не подписывают представители бизнес-сообществ, они ссылаются на пункт о свободном перемещении товаров по всей территории ЕАЭС. Но они готовы принять вариант по уменьшению толщины пакета - менее 20 микрон. Мы же готовы предоставить предпринимателям отсрочку – предварительно 1 год – для того, чтобы они смогли реализовать уже имеющийся товар, - пояснил Абдыкалык Рустамов.

Стоит напомнить, что в марте прошли общественные слушания по законопроекту депутата Жогорку Кенеша Экмата Байбакпаева о запрете на ввоз, производство, реализацию и использование полиэтиленовых пакетов и пластиковой тары только в пределах зоны биосферной территории "Иссык-Куль". Парламентарий предлагает ввести мораторий с 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/377911
Теги:
бизнес, мусор, налоги, экология, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика, ГАООС и ЛХ, бензин из пластиковых отходов
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