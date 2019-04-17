Фото, как чекисты уничтожают 80 кг наркотиков

17 апреля 2019 года в установленном законом порядке Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики уничтожены наркотические средства общим весом 81 кг, изъятые в качестве вещественных доказательств в рамках расследования 14 уголовных дел.

Для этого в ГКНБ была создана комиссия из числа представителей ГКНБ, МВД КР, мэрии г.Бишкек, министерства здравоохранения, Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР и прессы.

Изъятые органами ГКНБ наркотические средства (героин - 48 кг, гашиш – 33 кг) уничтожены путем сжигания в котельной коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго".

ГКНБ КР с 2014 года по настоящее время изъято из незаконного оборота свыше 1,5 тонны наркотических средств (в том числе героин – 696 кг 506 гр, гашиш- 490 кг 652 гр, марихуана – 280 кг 260 гр, афганский чарс – 27 кг 581 гр, опий – 27 кг 400 гр), 1085 таблеток психотропных веществ и 160 гр синтетического психостимулятора Альфа ПВП.