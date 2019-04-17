На границе с Узбекистаном и Китаем открыты новые погранпосты

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области 4 апреля состоялась Церемония открытия пограничных застав "Ак-Коргон" и "Кок-Серек" на кыргызско-узбекистанском участке государственной границы. Кроме того, 10 апреля в Ат-Башинском районе Нарынской области начал функционировать пограничный пост "Вектор" на границе с Китаем, сообщает посольство России в Кыргызстане.

- Строительство и оснащение новых пограничных объектов осуществлялось на средства Российской Федерации в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики "Об оказании технического содействия в рамках присоединения к Евразийскому экономическому союзу" от 31 марта 2015 г, - говорится в сообщении диппредставительства.

В торжественных церемониях приняли участие руководители Генштаба Вооруженных сил, Государственной пограничной службы КР, представители местных органов власти, Оперативной пограничной группы ФСБ России в КР и Генконсульства России в Оше.

В посольстве уточнили, что всего российской стороной возведено и сдано 11 комплексов зданий для пограничных подразделений на кыргызско-китайском, кыргызско-таджикистанском и кыргызско-узбекистанском участках внешней границы Евразийского экономического союза.